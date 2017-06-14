В Уфе будет инициирована новая проверка причин пожара в доме Степановых-Зориных

Башкирское управление по госохране объектов культурного наследия направило в региональное управление МЧС и МВД республики соответствующие запросы.



Представители движения «Архзащита Уфы» подозревают, это мог быть поджог. Сейчас в этом квартале ведется строительство многоэтажного дома, отеля и фитнес-центра. Напомним, пожар на улице Чернышевского произошел на прошлой неделе. В результате были повреждены чердачные помещения двухэтажного кирпичного дома. По предварительной версии МЧС, к этому могло привести неосторожное обращение неустановленных лиц с огнем.





14 июня