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В Уфе будет инициирована новая проверка причин пожара в доме Степановых-Зориных

В Уфе будет инициирована новая проверка причин пожара в доме Степановых-Зориных

Башкирское управление по госохране объектов культурного наследия направило в региональное управление МЧС и МВД республики соответствующие запросы.


Представители движения «Архзащита Уфы» подозревают, это мог быть поджог. Сейчас в этом квартале ведется строительство многоэтажного дома, отеля и фитнес-центра. Напомним, пожар на улице Чернышевского произошел на прошлой неделе. В результате были повреждены чердачные помещения двухэтажного кирпичного дома. По предварительной версии МЧС, к этому могло привести неосторожное обращение неустановленных лиц с огнем.



Автор: Ляйсан Закирова
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