В Уфе будущие мамы решили поддержать предстоящий чемпионат мира по футболу

В рамках «Фестиваля беременных» будущие женщины соревновались с профессиональными футболистами. Помимо этого, здесь же были организованы мастер-классы и консультации с акушерами и психологами.

«Фестиваль беременных» проводится ежегодно вот уже 11 лет. В этом году он носит не только познавательный, но и спортивный характер. Будущие мамы даже участвовали в заплыве на 100 метров и мастер-классе по аквааэробике.

«Это очень полезно, очень расслабляет мышцы. Мы учимся здесь правильно дышать. Я считаю, что надо обязательно сплачивать беременных, готовить их к мягким родам. Очень полезное занятие», - говорит участница «Фестиваля беременных» Наталья Ерохина.

На фестивале участники могли проконсультироваться с акушерами, психологами, инструкторами по плаванию и грудничковому фитнесу. Организаторы говорят, что главная цель - донести до будущих родителей важность хорошей физической подготовки.

«Я, как врач акушер-гинеколог, замечаю, что женщины, которые занимаются подготовкой к родам, гимнастикой в бассейне, рожают так, что результат родов не удивляет. Они просто к нему шли. Ребенок рождается здоровый, счастливый. Мама после родов еще хочет рожать», - рассказывает акушер-гинеколог, основатель «Фестиваля беременных» Ильдар Зайнуллин.

Тематика фестиваля беременных в этом году - предстоящий чемпионат мира по футболу.

«Этот рисунок, который сегодня рисуют на наших живот - символ ЧМ по футболу, который состоится в России в 2018 году. Наша олимпиада проходит под девизом «чемпионское положение». Она направлена на то, чтобы родить здорового ребенка, который в будущем обязательно станет чемпионом», - рассказала участница «Фестиваля беременных» Ксения Дергач.

Ну а пока чемпионами стали, будущие мамы. В завершении второго дня фестиваля состоялся футбольный матч между командой беременных и футболистками клуба «Уфа».

Игра завершилась победой беременных.

Фестиваль продолжит свою работу завтра. Участники проведут концерт, где гвоздем программы станет хор беременных. После этого объявят победителей и разыграют сертификат на роды в одной из лучших клиник Уфы.

15 июня