В Уфе будут согласовывать графики отключения тепла и горячей воды

Ресурсоснабжающие организации Уфы будут согласовывать графики отключения тепла и горячей воды. Об этом сегодня заявил первый заместитель главы столичной Администрации Салават Хусаинов. В муниципалитете состоялась пресс-конференция, посвященная итогам отопительного сезона.

Отопительный сезон в столице стартовал 26 сентября прошлого года и продлился 218 дней. При этом, определить длительность подачи тепла уфимцы могут самостоятельно. Но, как отметили в мэрии, в течение последних 2 лет, ни одной заявки от населения не поступало. Общаясь с журналистами, первый замглавы столичной администрации Салват Хусаинов заявил, что впредь в Уфе не будут одновременно отключать тепло и горячую воду.

«Для того, чтобы одновременного отключения и отопления, и горячей воды не было, необходимо синхронизировать графики таким образом, чтобы в этот переходный период сохранить комфортные условия для населения. Об этом мы будем говорить, и графики будут пересмотрены, не ожидая самих обращений от жителей. Это будет регулироваться муниципалитетом», - говорит первый заместитель главы Администрации Уфы Салават Хусаинов.

В муниципалитете прошедший отопительный сезон считают удачным. Хотя за зиму на оборудовании произошло 985 ограничений подачи энергоресурсов, в том числе 169 на сетях теплоснабжения. Внештатные ситуации связаны с износом оборудования, в частном секторе - с перегрузками в сетях. Не обошли стороной и задолженность горожан за жилищно-коммунальные услуги, которая продолжает расти. По стоянию на 1 мая долг составляет почти два с половиной миллиарда рублей.

«В месяц мы начисляем 1 млрд. 200 млн., фактически население имеет задолженность в размере 2 месяцев. Работа стандартная. Основную работу по взысканию ведут управляющие компании. Это отключение коммунальных услуг, заключение соглашений на рассрочку платежей», - заключил генеральный директор МУП «Единый рассчетно-кассовый центр ГО г. Уфа РБ» Ильдар Ардаширов.

В городе уже началась подготовка к следующему отопительному сезону. В планах - провести ревизию всех инженерных сетей, произвести ремонт коммуникаций и дорожного покрытия. Все работы должны завершиться к 15 сентября.

23 мая