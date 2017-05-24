В Уфе чествовали лучших бизнесменов

Индивидуальные предприниматели и руководители малых и средних предприятий собрались на торжественном мероприятии, посвященном Дню российского предпринимательства в Ленинском районе Уфы.

Такой формат мероприятия опробован впервые. Он пришёл на замену собраниям в кабинетах чиновников и итоговым отчётам. Здесь собрались победители в 13 номинациях из разных сфер деятельности. Для гостей выступили ведущие солисты и творческие коллективы столичной филармонии.





«Считаю, что такие конкурсы нужны. Это награда от администрации, может послужить началом нового витка в отношениях между администрацией и бизнесом», - отметил генеральный директор промышленной компании Илья Кулаков.

На данный момент в Ленинском районе Уфы функционируют около 5 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, а также 2,5 тысячи индивидуальных предпринимателей. Это позволяет обеспечивать рабочими местами около 20% населения района.





«Сегодня мы выбрали нестандартную форму проведения праздничного мероприятия. Решили уйти от чиновничьих докладов, подведения статистики, а получить обратную связь», - говорит глава Администрации Ленинского района Уфы Дмитрий Масютин.

Рафаэль Хакимов

25 мая