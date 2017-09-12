В Уфе демонтируют рекламные баннеры

В Кировском районе демонтируют рекламные носители, не отвечающие требованиям. В первую очередь убирают объекты, закрывающие обзор на архитектурные строения и создающие опасность для горожан и их имущества.

На этой неделе снос рекламы осуществлялся работниками учреждения по содержанию и благоустройству Кировского района Уфы на улицах Сочинской, Пугачева, Софьи Перовской, Бакалинской. Напоминаем, что размещение рекламы в неприспособленных для этих целей местах - административное правонарушение. Конструкции должны быть современными и высокотехнологичными. Не допускается установка и эксплуатация без разрешения или на основании разрешения, срок действия которого истек. Работы по наведению порядка в сфере городской наружной рекламы в Уфе будут продолжены.







Анастасия Платонова

13 сентября