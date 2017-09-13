В Уфе дети с ограниченными возможностями здоровья получили возможность окунуться в чудо

Артист-фокусник и социальный педагог из США Кевин Спенсер провел для них мастер-класс в центральной уфимской библиотеке.

13 сентября

Кевин Спенсер - шестикратный лауреат конкурса артист года и имеет награду Мерлина в номинации Международный маг года. Кевин 10 лет проводит эксклюзивные мастер-классы для детей и подростков с особенностями развития - аутизм, синдром Дауна, ментальные отклонения. Фокусник ездит по всему миру. Фокусы для особенных детей подбираются так, чтобы задействовать мелкую моторику. А еще чтобы включилось внимание и креативность. Таким образом участники мастер-класса получают шанс улучшить свои навыки социализации.