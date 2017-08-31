В Уфе детская площадка мешает строительству школы

В нашу редакцию обратились жители Ленинского района, обеспокоенные стройкой в их дворе. Уфимцы всерьез опасаются, что игровой комплекс могут снести.

«Где элитные дома там площадки ого-го. А у нас тут мизерная, и то убирают. Нам вот выйти, даже инвалидам вот, выйти посидеть даже негде», - говорит Раиса Мигранова.

«Они хотят дополнительно забрать у детской площадки 8-9 метров, т.е. переставить забор, который сейчас стоит на вот это расстояние. Отсюда до сюда. Площадка будет сужена и построена здесь прямо дорога, подъезд к школе», - сообщил председатель совета дома № 14 по улиуе Революционной Виталий Грехов.

«Детская площадка на Революционной, 14 сноситься не будет. Бойлерная будет установлена со стороны въезда в школу № 1. По проекту перенос забора у нас также не предусмотрен, поэтому детская площадка уменьшена не будет. Жители могут не переживать по этому поводу», - комментирует ведущий специалист отдела коммунального хозяйства администрации Ленинского района ГО Уфы Ринат Рамеев.

31 августа

"Митинг" маленьких жителей дома № 14 по улице Революционной поддержали и взрослые. Местные жители боятся, что детям будет негде играть.Рядом идет реконструкция школы № 1. Придомовая территория перекопана. Согласно требованиям пожарной безопасности, бойлерную нужно вынести за пределы здания. Рабочие укладывают трубы, а жители боятся, что бойлерную построят на детской площадке, так как больше во дворе свободного места нет.У жителей на руках план реконструкции школы. На территории возводится еще один учебный корпус. Строительство идет близко к забору, хотя по нормативным документам ширина пожарного проезда должна составлять не менее 6 метров.За разъяснением мы обратились в администрацию Ленинского района Уфы. Там заверили, что опасения жителей улицы Революционной напрасны.В районной администрации рассказали, что бойлерная будет установлена у ворот школы, на безопасном расстоянии от игровой площадки. Так что детские горки и качели останутся невредимы.