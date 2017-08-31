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В Уфе детская площадка мешает строительству школы

В нашу редакцию обратились жители Ленинского района, обеспокоенные стройкой в их дворе. Уфимцы всерьез опасаются, что игровой комплекс могут снести.

"Митинг" маленьких жителей дома № 14 по улице Революционной поддержали и взрослые. Местные жители боятся, что детям будет негде играть.

Рядом идет реконструкция школы № 1. Придомовая территория перекопана. Согласно требованиям пожарной безопасности, бойлерную нужно вынести за пределы здания. Рабочие укладывают трубы, а жители боятся, что бойлерную построят на детской площадке, так как больше во дворе свободного места нет.

«Где элитные дома там площадки ого-го. А у нас тут мизерная, и то убирают. Нам вот выйти, даже инвалидам вот, выйти посидеть даже негде», - говорит Раиса Мигранова.

У жителей на руках план реконструкции школы. На территории возводится еще один учебный корпус. Строительство идет близко к забору, хотя по нормативным документам ширина пожарного проезда должна составлять не менее 6 метров.

«Они хотят дополнительно забрать у детской площадки 8-9 метров, т.е. переставить забор, который сейчас стоит на вот это расстояние. Отсюда до сюда. Площадка будет сужена и построена здесь прямо дорога, подъезд к школе», - сообщил председатель совета дома № 14 по улиуе Революционной Виталий Грехов.

За разъяснением мы обратились в администрацию Ленинского района Уфы. Там заверили, что опасения жителей улицы Революционной напрасны.

«Детская площадка на Революционной, 14 сноситься не будет. Бойлерная будет установлена со стороны въезда в школу № 1. По проекту перенос забора у нас также не предусмотрен, поэтому детская площадка уменьшена не будет. Жители могут не переживать по этому поводу», - комментирует ведущий специалист отдела коммунального хозяйства администрации Ленинского района ГО Уфы Ринат Рамеев.

В районной администрации рассказали, что бойлерная будет установлена у ворот школы, на безопасном расстоянии от игровой площадки. Так что детские горки и качели останутся невредимы.




Автор: Рида Нурмухаметова
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