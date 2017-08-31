В Уфе детская площадка мешает строительству школы

В нашу редакцию обратились жители Ленинского района, обеспокоенные стройкой в их дворе. Уфимцы всерьез опасаются, что игровой комплекс могут снести."Митинг" маленьких жителей дома № 14 по улице Революционной поддержали и взрослые. Местные жители боятся, что детям будет негде играть.
«Где элитные дома там площадки ого-го. А у нас тут мизерная, и то убирают. Нам вот выйти, даже инвалидам вот, выйти посидеть даже негде», - говорит Раиса Мигранова.
«Они хотят дополнительно забрать у детской площадки 8-9 метров, т.е. переставить забор, который сейчас стоит на вот это расстояние. Отсюда до сюда. Площадка будет сужена и построена здесь прямо дорога, подъезд к школе», - сообщил председатель совета дома № 14 по улиуе Революционной Виталий Грехов.
«Детская площадка на Революционной, 14 сноситься не будет. Бойлерная будет установлена со стороны въезда в школу № 1. По проекту перенос забора у нас также не предусмотрен, поэтому детская площадка уменьшена не будет. Жители могут не переживать по этому поводу», - комментирует ведущий специалист отдела коммунального хозяйства администрации Ленинского района ГО Уфы Ринат Рамеев.