В Уфе детские сады перешли на новую систему питания

Детские сады Уфы перешли на государственно-частное партнерство в вопросах питания. У родителей дошколят такие изменения вызывают множество вопросов.

В промышленных масштабах, но, не забывая о секретах кулинарии, известных каждой маме, в центре детского и школьного питания готовят котлеты. С 3 апреля организация стала поставщиком, так называемого «Сырьевого полуфабриката» для 96 детских садов нашего города. Для дошкольных учреждений это значит только то, что поварам теперь не приходится тратить свои силы на очистку овощей и переработку мяса.

«Сейчас к нам приходят котлеты полуфабрикаты, мясо лучше стало намного. Мелкокусковое без запаха, без жилок. Котлеты рыбные, котлеты куриные и говяжьи. Облегчился труд, в том, что у нас овощи стали привозить чищенные. То, что уже можно на это время не уделять и сразу уже через овощерезку пропускать», - говорит шеф-повар детского сада №226 Уфы Яйсан Сафина.

Несмотря на эти изменения, цена за питание одного ребенка пока останется прежней. На данный момент стоимость составляет 126 рублей.

«Мы планируем удержать эту цену, каким образом. Учитывая, что объемы увеличились у нас достаточно в несколько раз, то при проведении конкурсных процедур учитывая оптовый объем сыграть на понижение цены. Это у нас уже получилось. За первый месяц в среднем цена у нас на все виды продукции закупная уменьшилась порядка 10-12 процентов от мартовских цен. То есть чем больше лот - тем дешевле его можно сторговать», - рассказывает директор "Центра детского и школьного питания" Олег Стороженко.

Организация питания по такой системе для детских садов действует всего 2 недели. Школьники же перешли на так называемые полуфабрикаты с начала учебного года. Руководство образовательных учреждений заверяет: качество от этого не страдает. Дети по - прежнему получают вкусный, сытный, а главное полезный обед.

Дамир Вахитов

14 апреля