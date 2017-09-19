В Уфе детям с 12 лет разрешат ездить без прав и страховки

Но под присмотром опытного инструктора и на специальном автодроме. Сегодня в столице открылась первая в республике юношеская автошкола. Изучать правила дорожного движения там смогут даже первоклассники.

В этот день в лицее № 155 танцы и песни с самого утра. В учебном учреждении - настоящий праздник. Здесь открылась самая первая юношеская автошкола в республике. Обучать правилам дорожного движения здесь будут всех желающих, начиная с первого класса.





«Чем раньше он будет знать правила дорожного движения - это и велосипед, и самокат, тем больше он будет находиться в безопасности, а на данный момент да мы будем готовить более профессиональных водителей. Здесь будут знания не только по управлению автомобилем, но и здесь будут навыки юношеского автоспорта», - говорит вице-президент юношеских автомобильных школ России Леонид Рожков.



Прямо на школьном дворе оборудовали настоящий перекресток. С разметкой, бордюрами и основными дорожными знаками. Здесь будут отрабатывать практическую часть школьники до 4 класса. Кататься по правилам на самокатах и велосипедах.





«В первую очередь сами понимаете сегодня на дорогах ситуация у нас очень сложная и в основном всегда виноваты родители, а когда ребенок будет знать правила дорожного движения, будет всегда говорить своим родителям, чтобы они не нарушали, чтобы они этого не делали. Я думаю, это будет одним из рычагов воплощения в культурное правильное вождение на улицах, на дорогах нашей республики», - комментирует главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов.



Что лежит в автомобильной аптечке, что такое бустер и как оказать первую помощь при ДТП. В школе отныне будет отдельный урок по правилам дорожного движения. По словам учеников - это отличный шанс получить нужный теоретический опыт.



Занятия будут и практические, на современных автомобилях. Школьники с 12 лет сами смогут выбрать на механике ездить или автомате. Главный из навыков, которые будут прививать подрастающим водителям - это уверенность на дороге, ведь, как известно, даже взрослому порой недостаточно обучения в автошколе.



В течение года в каждом районе столицы должна появиться аналогичная автошкола. Со временем планируется обучать подобным образом детей по всему Башкортостану, а это даёт надежду, что со временем в республике станет больше грамотных, вежливых и ответственных автолюбителей.

19 сентября