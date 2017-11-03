В Уфе девушка попала под колеса автобуса

Накануне, на остановке общественного транспорта в микрорайоне ИНОРС,

под колёса пассажирского автобуса попал пешеход. Пострадавшая 25-летняя девушка с травмами доставлена в больницу.

Один из очевидцев сообщает, что пешеход споткнулся и упал прямо между колесами, а водитель автобуса просто не заметил лежащего человека. Пользователи социальных сетей отмечают, что в этом месте люди часто перебегают дорогу, хотя знака "пешеходный переход" не установлено.

Между тем, главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге привел статистику по ДТП за минувшую неделю. Так, на дорогах Башкирии зарегистрировано 95 аварий, в которых 7 человек погибли и больше 100 получили травмы. А вот 408 водителей были задержаны за вождение в нетрезвом виде. Один из них утроил ДТП в Баймаке. Мужчина не справился с управлением и снес стену магазина, а так же повредил стоящий автомобиль.









Анастасия Платонова

7 ноября