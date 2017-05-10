В Уфе для жителей одной из улиц деревья могут представлять опасность

В редакцию телеканала «Вся Уфа» обратились жители дома по улице Невского, 37 в северной части столицы. Горожане опасаются за свою безопасность из-за находящихся поблизости сухих деревьев.

Таких деревьев на территории двора несколько. Помимо угрозы для автомобилей, жильцы считают, что высохшие насаждения представляют опасность для детей.

По словам жильцов дома, они не раз обращались в управляющую компанию, но решения по этому вопросу так и не появилось. После одного из обращений, приехала бригада рабочих и все-таки срубила несколько деревьев. Но те самые насаждения, которые смущают жильцов уже несколько лет, так и остались на своем месте.

По словам жильцов дома, они не раз обращались в управляющую компанию, но решения по этому вопросу так и не появилось. После одного из обращений, приехала бригада рабочих и все-таки срубила несколько деревьев. Но те самые насаждения, которые смущают жильцов уже несколько лет, так и остались на своем месте.

Для выяснения причин, мы обратились в управляющую компанию.

«Протокол на кронирование деревьев, от жителей дома 37 по улице Александра Невского к нам в управляющую организацию не поступал. Чтобы в их дворе произвели кронирование деревьев им необходимо провести общее собрание, собственников на котором принять решение о проведении этих работ. Далее необходимо составить протокол, так как сэкономленных денежных средств по статье содержание на доме нет - дом находиться в минусе. То жители должны принять решение выполнить работы за счет дополнительно собранных денег. Это должно быть отражено в протоколе», - говорит специалист пресс-службы ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района» Уфы Эльмира Гареева.

Для решения проблемы нужно собрать более двух третьих подписей собственников жилья. Протокол собрания должен быть передан управляющей компании и пройти несколько инстанций. Как только будет положительное решение, в этом уфимском дворе не будет деревьев, вызывающих страх, подчеркнули в домоуправлении.

Дамир Вахитов

10 мая