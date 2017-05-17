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В Уфе дотла сгорел деревянный дом

Инцидент произошел в минувшие выходные на улице Пугачева. Известно, что на этот раз обошлось без жертв. 

Инспекторам ГИБДД пришлось перекрывать улицу Колгуевскую, чтобы спасатели могли быстро добраться к месту происшествия. В тушении возгорания были задействованы силы МЧС в составе четырех единиц техники и 11 человек личного состава. Ущерб от пожара устанавливается.

«11 февраля в 15 часов 59 минут на пульт диспетчера центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре по улице Пугачева. По прибытию пожарных уфимского пожарно-спасательного гарнизона горел бревенчатый дом с кирпичной верандой. На месте сил и средств было достаточно, всего на месте пожара работало 4 единицы техники и 11 человек личного состава», - говорит сотрудник пресс-службы «22 ОФПС по РБ» Елена Артёмова.

 

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.



Автор: Тимур Давлетов
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