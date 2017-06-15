В Уфе дружинники патрулируют улицы

Дежавю советской эпохи или актуальная потребность современного общества? В последние годы на улицах Уфы можно вновь увидеть людей с красными повязками.
Улицы города добровольцы патрулируют в вечернее время. Перед выходом - обязательный инструктаж.
Прав и полномочий у дружинников, конечно, меньше, чем у штатных сотрудников правоохранительных структур. Поэтому на улицы они выходят не сами по себе, а в сопровождении полицейских.
«Согласно федеральному закону №44 от 2014 года, работают они только совместно с полицией», - уточнил командир народной дружины отряда №4 Тимур Тайгунов.
Если же говорить об ответственности, то за всё происходящее на вверенной территории с добровольцев, если что, спросят сполна.
Здесь мы встретили и учителей местной школы. Они говорят - работа дружинников нередко помогает узнать новые, ранее неизвестные стороны жизни своих учеников. А значит, позволяет лучше понять их и во время школьных занятий.
В Ленинском районе Уфы народные дружины действуют уже два года. Судя по тому, что ряды добровольцев регулярно пополняются новыми людьми, местные жители видят пользу от этой работы.
Булат Терегулов, Айбулат Юламанов