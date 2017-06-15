В Уфе дружинники патрулируют улицы

Дежавю советской эпохи или актуальная потребность современного общества? В последние годы на улицах Уфы можно вновь увидеть людей с красными повязками.

Улицы города добровольцы патрулируют в вечернее время. Перед выходом - обязательный инструктаж.



Прав и полномочий у дружинников, конечно, меньше, чем у штатных сотрудников правоохранительных структур. Поэтому на улицы они выходят не сами по себе, а в сопровождении полицейских.





«Согласно федеральному закону №44 от 2014 года, работают они только совместно с полицией», - уточнил командир народной дружины отряда №4 Тимур Тайгунов.

Если же говорить об ответственности, то за всё происходящее на вверенной территории с добровольцев, если что, спросят сполна.



Здесь мы встретили и учителей местной школы. Они говорят - работа дружинников нередко помогает узнать новые, ранее неизвестные стороны жизни своих учеников. А значит, позволяет лучше понять их и во время школьных занятий.



В Ленинском районе Уфы народные дружины действуют уже два года. Судя по тому, что ряды добровольцев регулярно пополняются новыми людьми, местные жители видят пользу от этой работы.







Булат Терегулов, Айбулат Юламанов

15 июня