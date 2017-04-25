В Уфе еще в феврале начали борьбу с комарами

В Уфе специалисты начали подготовку к борьбе с комарами уже в феврале, чтобы не допустить прошлогоднего «нашествия». Об этом сегодня на оперативном совещании в муниципалитете сообщили представители Роспотребнадзора.

Открывая оперативное совещание, Ирек Ялалов подвел итоги общегородского субботника и поблагодарил всех, кто принял участие в наведении порядка: городские службы, предприятия и активных уфимцев. Глава столичной администрации отметил, что количество неравнодушных граждан год от года не меняется. На субботники выходят около ста тысяч человек.

«Действительно, за эту субботу город стал почище. Но, уважаемы коллеги, до полной чистоты ой как далеко еще, ой как далеко. К главам обращаюсь: до 1 мая нужно максимально привести в порядок город. Учитывая то, что будут подтопленные территории, когда вода сойдет, придется ждать, когда просохнет подтопляемая территория. Задача такая: к 1 июня город должен быть чистым», - сказал глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

Еще одна тема повестки - контроль за объектами теплоснабжения в период весеннего половодья. В зоне подтопления могут оказаться котельные в Кузнецовском Затоне и Кооперативной поляне, а также два центральных тепловых пункта в Нижегородке. Кроме того, было отмечено, что прогнозируемый уровень воды гораздо ниже критического.

«По всем перечисленным объектам подтопление этих объектов может произойти при уровне свыше 950 см. Однако, согласно информации от Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальный прогнозный уровень в реке Белая по городу Уфе составит 850 см», - говорит генеральный директор МУП «Уфимские инженерные сети» Максим Петров.

В период половодья в городе усилен санитарно-эпидемиологический надзор. Ведется постоянный мониторинг динамики инфекционных заболеваний, создан необходимый запас вакцины. Ежедневно берутся пробы питьевой воды.





«На сегодняшний день «Центром гигиены и эпидемиологии по Республике Башкортостан» по Уфе отобрано 59 проб по показателям химической безопасности и 95 проб на микробиологические показатели. Не соответствующих гигиеническим нормативам проб не выявлено», - рассказывает заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина.

Чтобы не допустить прошлогоднего нашествия комаров, для которых на затопленных территориях создаются идеальные условия для размножения, Роспотребнадзор совместно с Минздравом планирует увеличить охват территорий. В этом году обработают 153 гектара городских пространств и 340 гектаров подтопленных зон, лесных массивов и водоемов.

25 апреля