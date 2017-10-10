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В Уфе фура протаранила школьный забор

Инцидент произошел у образовательного учреждения №114 на улице Российской.

По предварительным данным, большегруз ехал на запрещённый сигнал светофора и на пресечении улиц Российской и Новгородской столкнулся с легковым автомобилем. От удара фура съехала с дороги и протаранила забор школы. «Фредлайнер» также снес дерево, которое впоследствии повредило тормозную систему прицепа. Водитель большегруза сломал руку, автоледи, которая была за рулем легкового автомобиля, не пострадала.

 

Видео: Дорожный патруль Уфа



Автор: Ляйсан Закирова
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