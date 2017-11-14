В Уфе газоны превращаются в парковки

В Уфе таких мест сотни. Нестабильная осень с дождем и снегом добавляет проблем. Газонный грунт раскисает, грязь растаскивается по тротуару колесами машин и на подошвах обуви. Есть ли решение у этой проблемы?

По официальным данным в Уфе зарегистрировано около полумиллиона автомобилей. Другими словами практически на каждого второго уфимца приходится один автомобиль. Более 80 % из них - легковые машин. За последние 15 лет их количество выросло в два раза. Рост ростом, но только количество парковочных мест во дворах и на улицах больше не становится. Потому под прицел желающих припарковаться попадают газоны.



Местные жители бороться устали. Что делать, если, такие учебные заведения, как Аграрный университет не имеют собственной стоянки, достаточной даже для всех студентов.



Это настоящая головная боль города. Проблему поднял на оперативном совещании Глава столичной администрации Ирек Ялалов.





«Буксуют, толкают, а на Большой Гражданской, что устроили? Помойка! Натуральная помойка», - возмутился Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.



Тротуар на участке дороги о котором идет речь, заасфальтировали только этим летом. Мастера парковки быстро приноровились и очень ловко выезжают с газона через тротуар на проезжую часть с нарушениями ПДД. И развозят на колесах неимоверную грязь.





«Мы не обязаны строить парковки для таможни, для коммерческих учреждений, если такие к ним приезжают. Пусть добиваются финансирования, выходят с предложениями по парковочным местам», - говорит Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.



Но не лучше ситуация и в некоторых уфимских дворах.

14 ноября

Как выяснилось беспредел творят порой даже сами сотрудники местных жилищных служб.На улице Мустая Карима в районе службы занятости Ленинского района аншлаг всегда. Оттого тротуар - это тоже зона парковки.Пешеходы по тротуару идут осторожно, оглядываясь, потому что машины здесь снуют как по проезжей части.Не менее страшная картина предстает взору на улице Достоевского. Офис Росреестра, а через дорогу гимназия № 39. Небольшой газон, который приткнулся к дому-музею Ленина, выглядит как рваная рана.Пешеходы уже приноровились, привыкли. Водители же не считают нужным задуматься, что развозят грязь. Похоже, остановить их смогут лишь непреодолимые препятствия.