В Уфе горел склад

11 единиц техники и 32 огнеборца в выходные локализовали крупный пожар на складе бумаги. Инцидент произошел на улице Трамвайной. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Как видно на кадрах, открытым огнем горит склад бумажных изделий. К месту ЧП были оперативно стянуты подразделения МЧС, которые потушили пламя за 17 минут. Сейчас проводится проверка по пожару. Причина возгорания и сумма материального ущерба устанавливаются.





«В 11 часов 05 минут 12 ноября в оперативно-дежурную смену «Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан» поступило сообщение о возгорании склада по улице Трамвайная. По прибытию к месту вызова пожарных подразделений установлено, что происходит горение бумажной продукции на складе ангарного типа размером 40x20 метров. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет», - сообщает сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по РБ Елена Мавлютова.



фото ГУ МЧС ПО РБ

видео с Youtube, пользователь: Башинформ

13 ноября