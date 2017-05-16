В Уфе горожане смогут узнать об ограничении движения транспорта заранее

В Уфе запущена интерактивная карта ремонта дорог. Теперь горожане смогут узнать об ограничении движения транспорта и заранее спланировать свой маршрут.

За теплое время года в столице обновят покрытие на 29 участках дорог. Чтобы уфимцы могли в режиме реального времени видеть, где в настоящее время ограничено или закрыто движение, создана интерактивная карта ремонта дорог. В Администрации города планируют также синхронизировать её с популярным сервисом «Яндрекс. Пробки».

«Мы надеемся, эти интерактивные ресурсы позволят нам провести ремонты дорожного полотна без больших неудобств для уфимцев. Конечно, совсем их исключить нельзя, определенные затруднения будут. Но это все делается для комфорта самих горожан. Призываю уфимцев с пониманием отнестись к ремонтным работам, которые позволят ощутимо улучшить качество дорог в Уфе», - сказал глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

«Мы надеемся, эти интерактивные ресурсы позволят нам провести ремонты дорожного полотна без больших неудобств для уфимцев. Конечно, совсем их исключить нельзя, определенные затруднения будут. Но это все делается для комфорта самих горожан. Призываю уфимцев с пониманием отнестись к ремонтным работам, которые позволят ощутимо улучшить качество дорог в Уфе», - говорит глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

На оперативном совещании вновь говорили об отоплении жилых домов. Ирек Ялалов подверг критике ресурсоснабжающие организации. По словам главы столичной Администрации, за прошедшую неделю в муниципалитет поступали многочисленные обращения уфимцев с просьбой заново включить отопление. Между тем, в городе действует механизм подачи тепла в те дома, где жители хотят продлить отопительный сезон. Однако, по какой-то причине он не срабатывает.

«Поэтому, Салават Сахиевич, я попрошу, вместе с главами разберитесь, в чем дело. Или жители не могут соответствующим решением собрания протокол оформить, либо технологические моменты какие-то, либо коллегам из ресурсоснабжающих компаний лень этим делом заниматься. Так же проще: отключил – отключил», - поручил глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

Ирек Ялалов подчеркнул, что именно жители, которые платят деньги ресурсоснабжающим организациям, вправе решать, как их дом будет отапливаться. Еще одна тема утренней оперативки - старт навигационного периода. Директор "Службы речных переправ" Сергей Сергеев рассказал, что в Уфе действует 6 пассажирских и 1 грузовая паромные переправы. Все суда прошли необходимый технический контроль.

«Произведены сварочные работы, работы по ремонту и обслуживанию судовых двигателей, агрегатов, движителей судов, обновлено лакокрасочное покрытие. Все суда предъявлены контролирующим органам и признаны годными к эксплуатации с соблюдением всех норм безопасной перевозки пассажиров и грузов», - рассказал директор МБУ «Служба речных переправ Уфы» Сергей Сергеев.

В завершении Ирек Ялалов, который сам принял участие в шествии «Бессмертного полка», высказал замечания к работе коллег из образовательного комплекса. Глава Администрации предложил, чтобы на следующий год дети приходили с родителями. Не нужно их ограничивать по возрасту и параллелям.

«Я попрошу коллег из образовательного комплекса больше самодеятельностью не заниматься в этом плане. Акция эта совершенно народная и не вам решать, кому приходить, а кому не приходить», - заключил Ирек Ишмухаметович.

16 мая