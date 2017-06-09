В Уфе готовится к открытию масштабный проект «Россия - моя история»

На 7 тысячах квадратных метров расположатся экспозиции, посвященные периоду Рюриковичей, Романовых, довоенной и современной истории страны. Исторический парк откроется 12 июня.

Крещение Руси, эпоха дворцовых переворотов, октябрьская революция, победа над фашизмом, полет Юрия Гагарина и другие важные вехи в истории нашей страны. Уфа стала первым после Москвы российским городом, в котором реализуется грандиозный проект «Россия - моя история».

«Всего 25 регионов, которые получили право разместить на своей территории такие музеи. И мы самые первые открываем по этой программе музей. Это очень почетно, но в то же время ответственно, потому что по нам будут равняться другие», - говорит депутат Городского совета Иосиф Марач.

Экспозиция включает в себя четыре исторических блока: Рюриковичи, Романовы, годы второй мировой и послевоенное время вплоть до наших дней. Бесконечные виртуальные коридоры, которые вместили всю тысячелетнюю историю страны.

То, что раньше читали в учебниках, теперь обрело яркую визуальную форму. Мультимедийные технологии, голограммы, игровые приложения - всё это позволяет сделать процесс изучения истории гораздо более увлекательным, создавая у посетителей парка эффект погружения в историческую эпоху.

Это не музей в прямом смысле слова. Посетители могут пользоваться тач-скрин панелями и посмотреть, к примеру, 3D-проекции древних городов, реконструкции легендарных сражений или детально разглядеть доспехи воина. Отдельная экспозиция посвящена Башкортостану.

Это не музей в прямом смысле слова. Посетители могут пользоваться тач-скрин панелями и посмотреть, к примеру, 3D-проекции древних городов, реконструкции легендарных сражений или детально разглядеть доспехи воина. Отдельная экспозиция посвящена Башкортостану.

«Буквально в каждом зале находится стенды, посвященные башкирам в период Золотой Орды, добровольного вхождения в состав Русского царства, основания Уфы, даже сложные вопросы, такие как башкирские восстания 17-18 веков нашли отражение в нашем историческом парке», - сказал директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

Организаторы надеются, что проект привлечет молодежь, для которой такой способ восприятия информации более интересен. Как показал опыт Москвы, 70 % посетителей - это люди младше 35 лет. Над проектом исторического парка в Уфе трудились более 300 человек. Работы завершили в рекордные 6 месяцев.

«Это заслуга руководства республики, ну и в какой-то степени наша, потому что в спину нам дышат Екатеринбург, Казань и т.д. мы действительно успели сделать это первыми. Зачем это описывать, если можно прийти и увидеть? Существенно лучше просто прийти и посмотреть. Тогда все будет понятно», - заключил председатель правления АНО КОЦ «Арт-Уфа» Василий Пеганов.

Сейчас в музее идут последние приготовления. Завершен монтаж оборудования. Осталось настроить трансляцию мультимедийного контента, и исторический парк на ВДНХ будет готов принять первых посетителей. Открытие состоится 12 июня.

9 июня