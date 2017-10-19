В Уфе готовы открыто рассказать про вспышку ящура в Башкирии

Завтра в интернете состоится трансляция из правительства республики на тему "Ящур в Башкортостане: слухи и факты". Брифинг начнется в 14:30.
На вопросы зрителей ответят заместитель премьер-министра правительства Ирек Мухаметдинов, руководитель управления Россельхознадзора по региону Юрий Петров, руководитель управления ветеринарии Вакил Буранбаев, председатель госкомитета по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров. Участники могут прислать вопросы заранее по электронной почте: vopros@bashkortostan.ru или во время эфира.