#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Общество

В Уфе готовы открыто рассказать про вспышку ящура в Башкирии

В Уфе готовы открыто рассказать про вспышку ящура в Башкирии

Завтра в интернете состоится трансляция из правительства республики на тему "Ящур в Башкортостане: слухи и факты". Брифинг начнется в 14:30.

 

На вопросы зрителей ответят заместитель премьер-министра правительства Ирек Мухаметдинов, руководитель управления Россельхознадзора по региону Юрий Петров, руководитель управления ветеринарии Вакил Буранбаев, председатель госкомитета по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров. Участники могут прислать вопросы заранее по электронной почте: vopros@bashkortostan.ru или во время эфира.



Автор: Светлана Назирова
назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
От Всей Уфы
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
Времечко
Столичные новости