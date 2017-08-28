В Уфе грандиозно прошел фестиваль «Молочная страна – 2017»

Коровы в центре города, фермерская ярмарка и тонны выпитого молока. Уфа вновь на один день стала столицей "Молочной страны". Ежегодный фестиваль прошел в седьмой раз. Чем удивили организаторы в этом году в следующем сюжете.

Традиционный приветственный стакан молока - пропуск в Молочную страну. Выпить его должны все гости. Угощение бесплатное. По словам организаторов, хватит всем. В запасах - 10 тонн полезного напитка.

«Это наша Ивушка. Она у нас рекордсменка. На дойку она приходит самая первая, валовой надой - 18 литров», - говорит ветеринарный врач Снежана Парфёнова.

«Башкортостан является лидером и по производству молока и, самое главное, лидером по употреблению на душу населения молока. Поэтому от всей души с праздником. Ну а молоко - неотъемлемая часть нашей жизни, так что пейте молоко - будете здоровы», - комментирует председатель правления Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Андрей Даниленко.

«Мы видим, что горожанам полюбился этот праздник. Молоко - это действительно полезный продукт. Сельская сфера - эта сфера с которой связана жизнь многих наших горожан. Сегодня праздник и у селян, и у горожан», - заявил президент Торгово-промышленнойй палаты РБ Азат Фазлыев.

«Мы постоянно пьем эту продукцию. Мы в этом году в первый раз, хотя уже в седьмой раз проводится это мероприятие. Решили с детьми выйти. Мы очень рады. Все свежее, вкусное. Спасибо большое за это мероприятие», - говорит Гульназ Камалова.

«Сырье на наш завод поступает только из хозяйств РБ и чуть-чуть из РТ. Сырье высшего качества, поэтому продукция соответствует самым высоким стандартам качества», - рассказывает коммерческий директор ООО «Уфагормолзавод» Дмитрий Иванов.

«Наши натуральные напитки помогают быстрому перевариванию пищи, улучшают обмен веществ и хорошо утоляют жажду. Рудненский тан идеально подходит для маринада шашлыков и окрошки», - заявил региональный представитель ООО "РУДНЕНСКИЙ ТАН" Сергей Фугин.

28 августа

Главные жители Молочной страны коровы и козы. Для городских детей традиционные животные села - настоящая экзотика. За процессом дойки наблюдают десятки любопытных глаз."Молочная страна" - самый большой в России семейный праздник, посвященный молоку и молочной продукции. Посетил его и глава Башкортостана. Рустэм Хамитов посетил фермерский рынок и молочную ярмарку, пообщался с горожанами. То, что такой фестиваль нужен республике, отметили и другие гости."Молочная страна" – это, прежде всего, большая ярмарка. Свою продукцию здесь представили крупнейшие сельскохозяйственные производители республики. Молоко, кефир, сметана, творог, йогурт, кумыс, сыр. От молочного изобилия разбегаются глаза. У прилавков длинные очереди. Все потому, что продавали без торговой наценки, а это, в среднем, на 20 % дешевле.Неизменным спросом пользовалась продукция "Уфагормолзавода". Покупатели дегустируют новинку - питьевые йогурты.Всего в линейке товаров "Уфагормолзавода" более 35 наименований. В этом году предприятие начало выпускать молоко и йогурты в новой экологической упаковке, стилизованной под кувшин.Оценили покупатели продукцию из Казахстана. Компания "Рудненский Тан" выпускает кисломолочную продукцию из цельного коровьего молока, закваски, поваренной соли и газа.Производство компании "Рудненский тан" находится в Костанайской области Казахстана. Официальный дистрибьютор в Башкортостане - компания Давлеканово, которая поставляет продукцию в розничные точки. В продуктовой линейке предприятия - кисломолочные напитки айран, кумысный продукт и тан, которые помимо вкусовых качеств, обладают полезными свойствами.Несмотря на зной, под гимн "Всей Уфы" танцевали и взрослые, и ребята. Столичный телеканал не мог остаться в стороне от молочного праздника. Ведущие утреннего эфира развлекали гостей песнями, конкурсами и викторинами.По подсчетам организаторов, в этом году "Молочную страну" посетили 52 тысячи горожан. Реализовано и продегустировано более 45 тонн цельномолочной продукции, 15 тысяч банок сгущенного молока, несколько тонн сливочного масла, сыра и мороженого. По сообщению республиканского минсельхоза, к 5 часам была раскуплена вся молочная продукция. Пожалуй, главная цель праздника, привить любовь к молоку, была достигнута.