В Уфе грандиозно прошел фестиваль «Молочная страна – 2017»

Коровы в центре города, фермерская ярмарка и тонны выпитого молока. Уфа вновь на один день стала столицей "Молочной страны". Ежегодный фестиваль прошел в седьмой раз. Чем удивили организаторы в этом году в следующем сюжете.
Традиционный приветственный стакан молока - пропуск в Молочную страну. Выпить его должны все гости. Угощение бесплатное. По словам организаторов, хватит всем. В запасах - 10 тонн полезного напитка.Главные жители Молочной страны коровы и козы. Для городских детей традиционные животные села - настоящая экзотика. За процессом дойки наблюдают десятки любопытных глаз.
«Это наша Ивушка. Она у нас рекордсменка. На дойку она приходит самая первая, валовой надой - 18 литров», - говорит ветеринарный врач Снежана Парфёнова.
«Башкортостан является лидером и по производству молока и, самое главное, лидером по употреблению на душу населения молока. Поэтому от всей души с праздником. Ну а молоко - неотъемлемая часть нашей жизни, так что пейте молоко - будете здоровы», - комментирует председатель правления Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Андрей Даниленко.
«Мы видим, что горожанам полюбился этот праздник. Молоко - это действительно полезный продукт. Сельская сфера - эта сфера с которой связана жизнь многих наших горожан. Сегодня праздник и у селян, и у горожан», - заявил президент Торгово-промышленнойй палаты РБ Азат Фазлыев.
«Мы постоянно пьем эту продукцию. Мы в этом году в первый раз, хотя уже в седьмой раз проводится это мероприятие. Решили с детьми выйти. Мы очень рады. Все свежее, вкусное. Спасибо большое за это мероприятие», - говорит Гульназ Камалова.
«Сырье на наш завод поступает только из хозяйств РБ и чуть-чуть из РТ. Сырье высшего качества, поэтому продукция соответствует самым высоким стандартам качества», - рассказывает коммерческий директор ООО «Уфагормолзавод» Дмитрий Иванов.
«Наши натуральные напитки помогают быстрому перевариванию пищи, улучшают обмен веществ и хорошо утоляют жажду. Рудненский тан идеально подходит для маринада шашлыков и окрошки», - заявил региональный представитель ООО "РУДНЕНСКИЙ ТАН" Сергей Фугин.