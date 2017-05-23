В Уфе идет капитальный ремонт дорог

В центре внимания - самые проблемные участки с большим транспортным потоком. Сегодня дорожное полотно начали срезать на улице Зорге. Там работает специальная техника.

Дорожная бригада на улице Зорге в полном составе работает с самого утра. Первым идет фрезеровщик, который делает из выбоин и ям ровные вырезки. Техника не пропускает даже небольшие трещины. Следом трактор с щеткой. Механический дворник чистит и сушит дорожное полотно.

На первый взгляд может показаться, что дорожное полотно на улице Зорге находится в хорошем состоянии. Однако если присмотреться, то можно увидеть, что местами появились трещины, и образовалась колея. Поэтому специальная установка или как ее еще называют фреза - срезает лишь малую часть асфальта - полтора сантиметра. Чтобы в дальнейшем дорожные рабочие уложили один слой качественного асфальта.

На данном участке, говорят специалисты, одного слоя будет вполне достаточно, чтобы выронить поверхность. Операторы «фрезы» лишь задают параметры - остальное дело техники.

«Сейчас машина работает в автоматическом режиме, выравнивание идет по системе мультиплекс. Это система датчиков установлена для продольного выравнивания именно основания и стоят автоматические датчик уклона, которые автоматически машину выставляет на заданный уклон», - рассказывает сервисный механик Александр Сторожев.

Капитальному ремонту дороги предшествует локальный ремонт инженерных сетей. Делается это для того, чтобы не вскрывать дорожное полотно после ремонта проезжей части.

«Работы ведутся комплексно, то есть это не просто ремонт дороги, мы также прорабатываем вопросы с инженерными службами города, мы прорабатываем совместно с МУЭТом это ремонт трамвайных переездов, соответственно с БАШРТСом это ревизию и ремонт инженерных сетей теплоснабжения, с водоканалом водоснабжения и СУРСИСом это очистку ливневых коллекторов», - говорит заместитель начальника управления по строительству и ремонту дорог Администрации Уфы Ильнур Идиятуллин.

Всего в этом году в столице республики запланировано выполнить ремонт двадцати девяти участков улично-дорожной сети протяженностью около 60-ти километров, общей площадью более миллиона квадратных метров. Среди них участки улиц, Жукова, Трамвайной и Сипайловской.

«Все участки, на которых проводится капитальный ремонт, все они отражены на интерактивной карте капитального ремонта дорог и также эта карта привязана к сервису «Яндекс. Пробки», поэтому автомобилисты могут использовать эти сервисы и выбирать альтернативные маршруты в зависимости от того где на данный момент ведутся ремонтные работы», - заключила начальник отдела пресс-службы Информационно-аналитического управления Администрации Уфы Рената Салахова.

Ремонт городской магистрали ведется без ограничения движения транспорта, заранее были выставлены дорожные знаки. Асфальт будут укладывать только на сухие участки и в хорошую погоду. Стоит отметить, что отремонтированные участки дорог после капитального ремонта уфимским автомобилистам хлопот пока не доставляют. Тем более, что они, согласно договору, находятся на гарантии у подрядчика.

24 мая