В Уфе идет подготовка к Фестивалю ветеранской песни "Боевая высота"

Он пройдет уже в ближайшую пятницу, 26 мая в уфимском амфитеатре вблизи Конгресс-холла.



Уфимский фестиваль ветеранской и патриотической песни «Боевая ВЫСОТА» пройдет в четвертый раз. В этом году он посвящен 72-й годовщине Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Заявлены популярные музыкальные группы "Ростов", "Мазари-Шариф", "Десантное братство", "Хорошее настроение", "Ант", "Честь имею", Виа Чаппа и другие коллективы. Также на сцену выйдут Артур Саянов, Валерий Петряев.





«Воспоминания о войне, они режут душу, а человеку хочется успокоения, умиротворения, вот поэтому и появляется потребность в разбавлении военных песен песнями о Родине, о любви, о тишине. В то же время такие фестивали способствуют поднятию патриотизма, объединению, сплоченности мужского населения, ребят молодых. Я вообще считаю, что на такие мероприятия нужно приводить школьников», - уверен участник Фестиваля "Боевая высота" отец Виктор.

Фестиваль "Боевая высота" проводится при поддержке администрации Уфы по инициативе Региональной общественной организации «Ветеран». По традиции его посещают люди разных поколений, в том числе и жительницы Башкортостана, мужья и сыновья которых погибли во время боевых действия.

23 мая