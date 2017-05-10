В Уфе идет подготовка к Государственной итоговой аттестации

Это выпускные экзамены для старшеклассников. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является основной формой государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников 11 классов. Результаты этого экзамена принимаются ВУЗами и ССУЗами в качестве вступительных испытаний. Основной государственный экзамен (ОГЭ) является формой государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов. Об этом на очередном оперативном совещании, которое состоялось 10 мая 2017 года, рассказала начальник Управления образования Администрации Уфы Елена Хаффазова.

Одним из новшеств 2017 года стало определение конкретных сроков сдачи ЕГЭ для выпускников прошлых лет: теперь они могут участвовать в ЕГЭ только в досрочный период (март-апрель) или в дополнительные сроки основного периода (после 20 июня).

Еще одной особенностью стало распределение выпускников прошлых лет в отдельные пункты проведения экзаменов - ППЭ, что позволило исключить возможность их «соприкосновения» с выпускниками школ, тем самым способствуя созданию более объективных условий сдачи ЕГЭ.

Важным новшеством является апробация новых технологий проведения ЕГЭ, а именно: печать экзаменационных заданий в аудиториях пунктов проведения экзамена и сканирование экзаменационных работ в ППЭ.

Данные технологии будут использованы в 7 ППЭ (28% от общего количества ППЭ). Для этих целей Министерством образования РБ закуплены и переданы в учреждения города принтеры (в количестве 225 штук) и высокоскоростные сканеры (в количестве 5 штук). Так как применение новых технологий в таком достаточно массовом режиме проводится в Республике Башкортостан впервые, то большое внимание уделяется проведению обучающих мероприятий среди руководителей, организаторов и технических специалистов пунктов проведения экзаменов. В остальные пункты доставку заданий для ГИА-2017 традиционно осуществляет федеральное предприятие Спецсвязь (ФГУП «Главный центр управления специальной связи»).

В текущем году на базе общеобразовательных учреждений будут работать 25 пунктов для проведения ЕГЭ и 47 пунктов для проведения ОГЭ. В целях обеспечения объективности проведения экзамена, 24 пункта проведения ГИА-9 совмещены с пунктами ЕГЭ.

Все задействованные ППЭ оборудованы переносными металлоискателями, системами видеонаблюдения.

С 2016 года во всех ППЭ применяются системы подавления сотовой связи.

В государственной итоговой аттестации - 2017 примут участие 4862 выпускника 11 классов и 9161 девятиклассников. На 101 человек увеличилось количество выпускников прошлых лет заявившихся для участия в ЕГЭ по сравнению с прошлым годом.

Одним из условий допуска к ЕГЭ является успешное написание итогового сочинения (изложения). Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставлена возможность писать изложение.

10 мая