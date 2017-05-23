В Уфе идет противостояние из-за квадратных метров

Аварийный барак на улице Адмирала Макарова уже несколько лет не могут снести. Одна из семей категорически отказывается покидать дом. Людей не устраивает, что взамен им предлагают комнату.

Конструктивный диалог здесь не получается уже давно. Разговор всегда на повышенных тонах. Семья Баженовых, таким образом, отстаивает свое право на проживание в аварийном бараке по адресу Адмирала Макарова, 7.

Аварийным здание признали четверть века назад. А в 2008 году по программе переселения всем собственникам предоставили квартиры и комнаты в благоустроенных домах. Жилье распределяли по принципу квадрат в квадрат. И только одна семья отказалась переезжать. Мотивируя тем, что впятером в комнате будет тесно.

«Пользуясь тем, что все жильцы переселены, они незаконно заняли еще квартиры. И не хотят переселяться. В соответствие с законодательством, при сносе дома в рамках адресной программы, предоставляется альтернативное жилье, равнозначное ранее занимаемому. Поскольку они занимали здесь и проживают в 6 квартире, занимают комнату в 15, 5 квадратных метров. Им была предоставлена в Кировском районе комната в 18, 1 квадратных метров. Как видим, права их не нарушены», - говорит начальник отдела по учёту и оформлению жилья Администрации Октябрьского района Уфы Наталья Петрова.

По программе переселения из аварийного жилья они не смогут получить больше, чем комнату. Баженовы несколько раз пытались отстоять свои права в суде, однако все заседания проиграли. Но пожилая семейная пара уверена: и им, и их детям должны выдать квартиры.

«Я там проживала в двухкомнатной квартире. Теперь я восемь лет живу здесь в трехкомнатной квартире. А они мне дают, значит комнату», - возмущается Вера Баженова.

Оставлять людей в этом полуразрушенном здании представители администрации района не намерены. Здание готовят к сносу. Если семья не съедет добровольно, их выселят судебные приставы. Расширить жилплощадь Баженовы могут только по другой программе - улучшения жилищных условий.

«Я сорок лет прожила здесь в безопасности. С крышами, с мышами, со зверьем всяким, с алкашами. Здесь бомжей было с 2009 года!», - продолжает Вера Баженова.

То, что дом представляет угрозу для жизни понятно и без слов. А скоро он лишится и благ цивилизации. Воды здесь уже нет, а в скором времени отключат электричество и газоснабжение.

Даже такой поворот событий не пугает последних жителей барака. Они считают, что лучше жить в таких условиях, чем в тесноте.

23 мая