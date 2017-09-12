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В Уфе идет работа по очистке и открытию «ливневок»

В Уфе идет работа по очистке и открытию «ливневок»

В Уфе коммунальщики ведут работу по очистке решёток, установленных на ливневой канализации. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

 

Работа ведется на проспекте Салавата Юлаева, улицах Бакалинской, Сочинской, Заки Валиди и Ленина. Очищены водостоки в микрорайоне Колгуевский - на улицах Армавирской и Габдуллы Амантая. В связи с началом сезона дождей городские улицы превратились в реки, во дворах образовались огромные лужи, поэтому коммунальщики в усиленном режиме очищают ливневые канализации от мусора и грязи.

Автор: Тимур Давлетов
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