В Уфе идет работа по очистке и открытию «ливневок»

В Уфе коммунальщики ведут работу по очистке решёток, установленных на ливневой канализации. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

13 сентября

Работа ведется на проспекте Салавата Юлаева, улицах Бакалинской, Сочинской, Заки Валиди и Ленина. Очищены водостоки в микрорайоне Колгуевский - на улицах Армавирской и Габдуллы Амантая. В связи с началом сезона дождей городские улицы превратились в реки, во дворах образовались огромные лужи, поэтому коммунальщики в усиленном режиме очищают ливневые канализации от мусора и грязи.