В Уфе идет работа по очистке и открытию «ливневок»

В Уфе коммунальщики ведут работу по очистке решёток, установленных на ливневой канализации. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Работа ведется на проспекте Салавата Юлаева, улицах Бакалинской, Сочинской, Заки Валиди и Ленина. Очищены водостоки в микрорайоне Колгуевский - на улицах Армавирской и Габдуллы Амантая. В связи с началом сезона дождей городские улицы превратились в реки, во дворах образовались огромные лужи, поэтому коммунальщики в усиленном режиме очищают ливневые канализации от мусора и грязи.