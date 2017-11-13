В Уфе инспекторы управления пожарной охраны провели профилактический рейд в частном секторе

Неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, неисправные электропроводка и отопительное оборудование - одни из распространенных причин возгораний.

Особое внимание инспекторы уделили деревянным постройкам, так как в случае пожара огонь в них распространяется быстрее и принимает большие размеры. Еще одну группу риска представляют бараки, построенные еще в 20-х годах прошлого века. Сотрудники противопожарной безопасности отметили здесь множество нарушений: ветхая электропроводка, захламленные лестничные клетки, курение в коридорах. Статистика неутешительна: с начала года в Уфе произошло 574 пожара, в них погиб 21 человек, около 50 пострадали. Ущерб оценивается в 85 миллионов рублей.





«Несмотря на проводимую профилактическую работу, причины пожаров не меняются: это электрооборудование и неосторожное обращение с огнем. Казалось бы, такие распространенные причины и все вроде бы знают правила противопожарной безопасности, тем не менее статистика такова, что каждый год лидерам по числу пожаров становятся электрооборудование и неосторожное обращение с огнем, в то числе курение и детская шалость случается», - говорит инженер отдела профилактики пожаров МБУ «УПО Уфы» Ольга Колбина.

13 ноября