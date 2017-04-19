В Уфе ипотека загнала женщину в долги

В редакцию телеканала «Вся Уфа» обратилась уфимка, которая вместо уменьшения платежа по ипотеке оказалась у банка в долгах. Алсу Закирова обратилась в банк год назад, но до сих пор не получила ответа по реструктуризации и теперь волнуется, чтобы квартиру не изъяли как залоговое имущество.

«От удивления позвонила в Москву, на что интересный ответ пришел, забыли про ваше заявление, то есть получается, они вводили меня в заблуждение все это время. Проценты, пени шли, ответа никого нет», - говорит Алсу Закирова.

Алсу Закирова в 2012 году приобрела квартиру, поэтому взяла кредит 2 миллиона рублей. Оформилась в «РегионИпотекаБашкирия». За 4 года платежей, погасила миллион рублей. В 2016 году уфимка вышла в декрет, доходы снизились, и женщина решила воспользоваться программой поддержки малоимущих семей. К этому времени ее ипотечный договор передали в «Газпромбанк». Алсу Закирова обратилась в уфимский филиал банка, чтобы на просроченный платеж не начисляли пени и предоставили отсрочку оплаты кредита. Но вместо этого, по словам уфимки, ей пришло требование о погашении долга.

«Позвонил сотрудник из Москвы и в такой жесткой, требовательной форме требовал погасить 600 тысяч рублей. Я говорю, если бы вы хотели подать в суд, почему вы этого не подали еще в тот момент, когда была просрочка один месяц или два месяца, но я хочу отметить, что за весь этот период я платила по 2, 3, 5 тысяч. В декабре закрыла 60 тысяч, то есть я пытаюсь не быть злостным неплательщиком», - продолжила Алсу Закирова.

Реструктуризация долга - государственная программа, которая предусматривает уменьшение ипотечного кредита или снижение платежей. По критериям Алсу Закирова соответствует, доходы уменьшились, воспитывает двух детей. Но ответа по реструктуризации до сих пор нет.

«Трижды подавала заявление о реструктуризации, все документы собрала, специалисты банка мне обещали, что данную реструктуризацию мне одобрят по программе 373 и 5 апреля, когда программа закончилась, мне пришло письмо, что на меня подали в суд и требуют, чтобы вернула 2 миллиона 500 тысяч или отдала квартиру», - в растерянности говорит Алсу Закирова.

В уфимском филиале «Газпромбанка» об этой ситуации знают, но объясняют, условия кредитного договора заемщики должны соблюдать. Если этого не получается сотрудники финансового учреждения готовы искать компромиссное решение.

«При возникновении трудностей у заемщика по обслуживанию долга банк всегда предлагает различные пути решения. В данном конкретном случае заемщику уже предложены несколько вариантов решения данного вопроса и выхода из сложившейся ситуации, но в любом случае заемщик должен помнить, что он должен выполнить все обязательства, под которыми он подписался в кредитном соглашении», - пояснила управляющий филиалом «Газпромбанк» в Уфе Роза Уразгильдеева.

Алсу Закирова надеется, что реструктуризацию ей одобрят. Тем временем, уфимка намерена выйти на работу, чтобы оплатить ипотеку.

19 апреля