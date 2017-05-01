В Уфе Ирек Ялалов и депутаты Городского совета провели рабочую поездку на теплоходе

О сложившейся ситуации на территории Уфы в период весеннего половодья главе столичной Администрации доложил начальник Управления гражданской защиты Расим Абдуллин. Уже на днях специалисты ожидают пика половодья.

«Четверо жителей находятся в пункте временного размещения на улице Пушкина 144. Одна женщина размещена в кардиоцентр это по ее состоянию здоровья. Остальные находятся на местах. Для обеспечения безопасности организовано круглосуточное дежурство сил правопорядка», - говорит начальник Управления гражданской защиты Администрации Уфы Расим Абдуллин.

На данный момент подтоплено 54 домовых участка частного сектора. В Кировском районе перелиты дороги. Участки, на которые нужно обратить особое внимание указал Ирек Ялалов.

«Здесь ситуацию надо мониторить здесь все сливы, которые у нас были, население здесь закопало, воде уходить некуда. Вода вдруг взойдет - работать нужно насосными группами», - сказал глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

«Хорошо. На данный момент есть три насосные станции производительностью 100 литров в секунду», - заключил начальник Управления гражданской защиты Администрации Уфы Расим Абдуллин.

В ходе поездки глава Администрации Уфы и депутаты оценили реальную обстановку, сложившуюся на подтопленных местах, а также эффективность работы городских служб. Особое внимание уделили участкам береговой зоны, на которой скапливается мусор из-за «большой воды». Эти территории будут очищаться после спада воды.

1 мая