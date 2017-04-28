В Уфе Ирек Ялалов посетил предприятие новой экономики

Сегодня глава столичной Администрации Ирек Ялалов посетил уфимское предприятие новой экономики. Здесь внедряются системы автоматизации технологических процессов в нефтегазовой отрасли. Кроме того, в программу поездки вошло передовое детское дошкольное учреждение, которое готовит уфимцев к высокотехнологичному будущему.

За 14 лет путь от небольшого проектного бюро до одного из лидеров отрасли. Уфимское предприятие специализируется на системах автоматизации на месторождениях и реализует проекты для крупнейших нефтегазовых компаний по всей стране.

Глава столичной Администрации ознакомился с научными разработками, образцами продукции. На встрече с руководством компании Ирек Ялалов отметил, что властям очень важен опыт развития предприятий так называемой «новой экономики».

«Мы сейчас очень активно продвигаем Уфу на российском уровне, на международном уровне. За последние 3-4 года мы заняли достаточно серьезные позиции в общественной, государственно-муниципальной иерархии, Уфу сейчас все знают», - сказал глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

Следующая точка визита - Инновационный клуб для дошкольников. Занятия посещают дети от 8 месяцев до 7 лет. Преподавание строится на методике, секрет которой в индивидуальном подходе к каждому малышу. Все воспитатели прошли обучение в Москве.

«Мы распознаем, какой у ребеночка характер: он лидер, спокойный или мышечного характера. Свои особенности у каждого ребенка. Основываемся на исследованиях векторной психологии и действуем в соответствии с этим с детишками, общаемся с ними. Допустим, если ребеночек лидер, то мы его всегда на занятии спрашиваем первым», - рассказывает директор сети клубов раннего развития Альмира Шайхутдинова.

В ходе визита глава муниципалитета ознакомился с условиями, которые созданы для детей, пообщался с родителями, воспитателями. Ирек Ялалов отметил, что в Уфе сейчас востребованы подобные дошкольные учебные заведения. Их выбирают многие родители и не в последнюю очередь из-за шаговой доступности и экономии времени.

28 апреля