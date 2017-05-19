В Уфе Ирек Ялалов поздравил нефтяников с праздником

85 лет назад в Башкортостане начали добывать нефть. В честь юбилейной даты в «Городском дворце культуры» чествовали лучших работников нефтяной отрасли, а также ветеранов труда. Поздравить нефтяников пришел и глава столичной Администрации Ирек Ялалов.

История башкирской нефти началась со скважины номер 702. В 1932 году около деревни Имишбаево забил первый фонтан. С тех пор на территории Башкортостана начали проводить масштабные геологоразведочные работы. В 1939 году руководство страны решило создать между Волгой и Уралом новую нефтяную базу - «Второй Баку». В этом году нефтяники Башкортостана отмечают 85-летний юбилей. Ветераны-передовики нефтяной отрасли поделились своими воспоминаниями.

«Я отлично в детстве помню, когда в 32 году открыли нефтяное месторождение в Ишимбае. Ишимбайская нефть, большую помощь оказала в развитии и поиске, добыче нефти в Октябрьском и по всей республике Башкортостан», - говорит Заслуженный нефтяник Башкортостана, Герой социалистического труда, ветеран Дмитрий Михайлов.

Значимость нефтяной отрасли в развитии промышленности в целом трудно переоценить. Всего с 1932 года на территории республики добыли больше 1,7 миллиарда тонн нефти.

«Во многом благодаря активной добыче нефти, развития нефтеперерабатывающей нефтехимической промышленности Уфа стала крупным индустриальным и научным центром. Сегодня «Башнефть» - это постоянное улучшение качества выпускаемой продукции, экологичность и безопасность производства. Лидерство по основным показателям производства», - сказал глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

В честь юбилея Ирек Ялалов вручил руководству нефтяной компании памятный подарок.

В 2016 году добыча нефти на территории Башкортостана составила более 16 миллионов тонн. По словам специалистов, таких результатов удалось достичь, в том числе и за счет проведения высокоэффективных геолого-технических работ и применения инновационных технологий.

19 мая