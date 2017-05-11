В Уфе Ирек Ялалов провёл приём граждан

Со своими проблемами к главе столичной Администрации. Сегодня Ирек Ялалов провёл приём граждан в Демском районе. На встречу пришли пять человек. Вопросы касались строительства надземного пешеходного перехода и аптеки, а также присвоения имени новым улицам.

Перекресток улиц Центральная и Крайняя. Здесь нет ни пешеходного перехода, ни светофора. Людям, чтобы перейти проезжую часть необходимо преодолеть четырехголосную дорогу. Сделать это в час пик довольно опасно.

Только за последние полтора года на этом перекрестке произошло с десяток наездов на пешеходов. 2 случая из них смертельных. Поэтому люди обратились к главе столичной администрации с просьбой установить дорожные знаки и нанести зебру.

«Хорошо, значит, Владимир Васильевич я попрошу вас вместе с главой Демского района, срок 1 августа, 1 августа должен работать светофор, должен быть тротуар и должны быть соответственно выполнены разметка с учетом того, что остановочные павильоны в двух направлениях должны быть», - поручил глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

Еще один вопрос, с которым обратились к главе города демчане - это строительство аптечного пункта. Дело в том, что в микрорайоне Баланово-Новоалександровка его нет, хотя там проживает более 4 тысяч человек. А ближайший находится в нескольких километрах.

«Давайте так, Сергей Николаевич, надо так в течении месяца подобрать помещение и попросим предпринимателя, чтобы открыли аптечный пункт, он должен функционировать», - поставил задачу глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

Пришли на прием к Иреку Ялалову и ветераны Демского района. Они обратились с присвоением одной из улиц микрорайона Дема-10 имени Федора Кревова - легендарного машиниста, почетного железнодорожника и героя социалистического труда.

«Мы такую работу проведем, и я тогда внесу такое предложение в Городской совет, потому что название улиц присваивается решением городского совета, депутаты должны проголосовать, и я как глава Администрации поддержу вас, и я думаю, мы сделаем», - заключил глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

Буквально за час Ирек Ялалов выслушал пятерых жителей Демского района. Люди говорят, что остались довольны, ведь появилась надежда, что их вопросы будут решены положительно.

11 мая