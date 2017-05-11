В Уфе Ирек Ялалов провёл приём граждан

Со своими проблемами к главе столичной Администрации. Сегодня Ирек Ялалов провёл приём граждан в Демском районе. На встречу пришли пять человек. Вопросы касались строительства надземного пешеходного перехода и аптеки, а также присвоения имени новым улицам.
Перекресток улиц Центральная и Крайняя. Здесь нет ни пешеходного перехода, ни светофора. Людям, чтобы перейти проезжую часть необходимо преодолеть четырехголосную дорогу. Сделать это в час пик довольно опасно.
Только за последние полтора года на этом перекрестке произошло с десяток наездов на пешеходов. 2 случая из них смертельных. Поэтому люди обратились к главе столичной администрации с просьбой установить дорожные знаки и нанести зебру.
«Хорошо, значит, Владимир Васильевич я попрошу вас вместе с главой Демского района, срок 1 августа, 1 августа должен работать светофор, должен быть тротуар и должны быть соответственно выполнены разметка с учетом того, что остановочные павильоны в двух направлениях должны быть», - поручил глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.
Еще один вопрос, с которым обратились к главе города демчане - это строительство аптечного пункта. Дело в том, что в микрорайоне Баланово-Новоалександровка его нет, хотя там проживает более 4 тысяч человек. А ближайший находится в нескольких километрах.
«Давайте так, Сергей Николаевич, надо так в течении месяца подобрать помещение и попросим предпринимателя, чтобы открыли аптечный пункт, он должен функционировать», - поставил задачу глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.
Пришли на прием к Иреку Ялалову и ветераны Демского района. Они обратились с присвоением одной из улиц микрорайона Дема-10 имени Федора Кревова - легендарного машиниста, почетного железнодорожника и героя социалистического труда.
«Мы такую работу проведем, и я тогда внесу такое предложение в Городской совет, потому что название улиц присваивается решением городского совета, депутаты должны проголосовать, и я как глава Администрации поддержу вас, и я думаю, мы сделаем», - заключил глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.
Буквально за час Ирек Ялалов выслушал пятерых жителей Демского района. Люди говорят, что остались довольны, ведь появилась надежда, что их вопросы будут решены положительно.