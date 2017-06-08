В Уфе Ирек Ялалов встретился с лучшими предпринимателями города

Как повысить среднюю заработную плату работников предприятий Уфы и вместе с тем самым сделать успешным свой бизнес? Эти и другие вопросы сегодня глава столичной Администрации Ирек Ялалов обсудил с лучшими предпринимателями города.

На встречу с Иреком Ялаловым пришли 9 бизнесменов. Они стали победителями конкурса «Лучший предприниматель города Уфа». Отметим, что в нем ежегодно принимает участие более 50 человек.

«Цель конкурса - это популяризация предпринимательства чтобы наши предприниматели знали, что они действительно трудятся, что, не смотря на все проблемы, работают и идут вперед», - говорит гендиректор Уфимского городского фонда развития поддержки малого предпринимательства Артур Таюпов.

Красота и привлекательность города во многом зависит от благополучия бизнес-собщества. Роль предпринимателей в развитии столицы высоко оценивают в муниципалитете.

«Мы прекрасно понимаем, что те небольшие доли процентов, которые мы каждый год добавляем по росту валового продукта, прежде всего, зависит от того, как работает предпринимательское сообщество», - сказал глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

«Очень важно информация понятной сделать для нас, чтобы мы понимали, как меняется рисунок города, что нужно сделать, чем мы можем быть полезны для города. Потому что, по большому счету, мы делаем все во благо жителей», - высказался предприниматель Михаил Кумпан.

Предприниматели поделились секретами успешного ведения бизнеса. Важно обеспечить благоприятные условия работы для своих сотрудников, считают собравшиеся. Создавая здоровую конкуренцию на рынке труда, можно добиться повышения средней заработной платы.

«Рынок труда все равно, если вот таких фирм будет много, то естественно трудоустройство будет и в виде броуновского движения происходить. И все наши предприятия ОПК будут повышать зарплату и есть такая возможность», - заключил победитель конкурса «Лучший предприниматель года» Андрей Едрёнкин.

Сегодня в Уфе зарегистрировано более 52 тысяч малых и средних предприятий. По подсчетам специалистов, бизнесом занимаются порядка 40 тысяч человек. Доля работающих в малом и среднем предпринимательстве достигает 24% от общего количества занятых в экономике.

8 июня