В Уфе Ирек Ялалов встретился с руководителями Уфы разных лет

В преддверии празднования Дня города и России глава столичной администрации Ирек Ялалов встретился с руководителями Уфы разных лет. Во время встречи обсуждались вопросы развития Уфы и планы на будущее.

На встречу с Иреком Ялаловым пришли Рим Рахматуллин, Фидус Ямалтдинов и Павел Качкаев. Все они в разные годы руководили Уфой. Глава столичной администрации обсудил со своими старшими коллегами ряд вопросов, касающихся будущего столицы Башкортостана.

«До 25 года в такие темпы наберем и более - менее до 25 года», - сказал глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

За последние годы наш город преобразился. Сегодня Уфа входит в число крупнейших экономических, культурных и научных центров России. В лидерах - среди городов - миллионников со сравнительно высоким уровнем жизни и качеством городской среды. 86 процентов уфимцев считают, что наш город удобен для проживания. По индексу развития Уфа находится в десятке. Кроме того, по объемам вложений в основной капитал крупных и средних предприятий башкирская столица занимает первое место. По итогам прошлого года в экономику нашего города поступило 152 миллиарда рублей от инвесторов. Сейчас работа по усовершенствованию инвестиционного климата продолжается. Почетные гости отметили положительные изменения в облике города и достижения в сфере благоустройства.

«Город изменился в лучшую сторону, прекрасный, красивый, много времени уделяется благоустройству. Хорошо работает транспорт, дороги хорошие. Я вот приезжаю, между Москвой, Ленинградом в Уфе я не нарадуюсь. Каждый раз, когда бываю здесь, я получаю удовольствие», - говорит председатель Уфимского горсовета в 1983 - 1987 гг. Рим Рахматуллин.

Фидус Ямалтдинов, который руководил администрацией Уфы с 1995 года по 2000-ый, отметил, что достичь высоких результатов, во многом удалось благодаря эффективной работе команды.

«Надежная команда, депутатский корпус. Город стал краше, лучше и удобнее для жизни», - рассказывает глава Администрации Уфы 1995 - 2000 гг. Фидус Ямалтдинов.

Предшественник Ирека Ялалова Павел Качкаев, который сейчас является депутатом Госдумы, пожелал дальнейшей плодотворной работы нынешней команде муниципалитета

«Я считаю, что это заслуга все той команды, которая сегодня работает в городе, и я хочу пожелать, чтобы эта команда продолжала. Я понимаю, что таких ..очень мало», - заключил глава Администрации Уфы 2003 - 2005 гг., глава Администрации Уфы 2006-2011гг.

12 июня