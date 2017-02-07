В Уфе ищут свидетелей драки

Уфимцев, которые стали свидетелями драки в микрорайоне Сипайлово на улице Рыльского, 18 в конце января этого года, просят откликнуться пострадавшие. Конфликт попал в кадры записи камер уличного наблюдения. Обе стороны считают себя невиновными.

Инцидент произошел во дворе дома №18 по улице Рыльского. По словам очевидцев два автомобиля не могли разъехаться на узкой дороге. Тогда водитель такси сдал на пустое парковочное место. Пассажир вышел из машины, чтобы указать, как объехать препятствие. Но на него тут же посыпались удары.



Как происходил конфликт, засняла камера уличного наблюдения. Вот авто въезжает, а затем начинается драка. Время - около 10 часов вечера. Инцидент, который произошел в конце января, уфимка Александра, муж которой в результате после драки был госпитализирован в больницу, вспоминает с содроганием. Признается, что до сих пор не может перебороть страх и поэтому согласилась дать интервью только со спины.





«Я когда выбежала из машины мой муж лежал, он был весь в крови, я испугалась, мне было страшно, их было трое, мы вдвоем, мы никак не могли справиться, люди никак не реагировали, я кричала, спасите, помогите моему мужу», - говорит Александра.



По данному факту полицейские проводят расследование. В ответ на обвинения Александры и ее мужа вторая сторона написала встречное заявление. Дело на контроле в столичном МВД.





«По предварительным данным установлено, что конфликт произошел между пассажиром такси и тремя парнями из другого автомобиля. Все участники конфликта доставлены в отдел полиции. Обе стороны написали встречное заявление. В настоящее время по данному материалу проверка продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение», - сообщает официальный представитель УМВД по РФ по Уфе Тимур Чанышев.



На связь с нашим телеканалом представители второй стороны не выходят. Между тем, Александра просит всех, кто стал свидетелем потасовки обратиться в отделение полиции или сообщить об этом в редакцию телеканала "Вся Уфа".





«Я хочу все-таки добиться справедливости, чтобы люди виновные были наказаны и чтобы неповадно было другим, вот так вот себя вести на улице и кидаться на прохожих», - настаивает Александра.

7 февраля