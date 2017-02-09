В Уфе из берлоги показались медведи

Предвестники весны или сбой из-за резких изменений погоды? Сегодня в вольере «Горзеленхоза» из берлоги показались медведи. Правда, уникальным это явление вряд ли назовешь. Шатуны и в природе порой просыпаются раньше.

Потап и Кнопка впервые показались на улице после зимней спячки. Шевеление в берлоге сотрудники вольера заметили давно, но выйти медведи решились только сегодня. Причиной раннего пробуждения, скорее всего, стал непостоянный характер погоды. Резкие скачки температуры от плюса к минусу и обратно разбудили косолапых.

«Это разовые, единовременные выходы. Сегодня может солнечный день, поэтому активность происходит. Они достаточно вялые, малоподвижные. И уходят обратно в берлогу. Остальные медведи у нас в спячке», - пояснил начальник отдела лесного хозяйства, благоустройства и лесопарковых работ МУП «Горзеленхоз» Максим Щербаков.

Не исключено, что Потап и Кнопка обратно уйдут в спячку, говорят сотрудники вольера. Ведь, как правило, просыпаются все медведи примерно 6-7 марта. Так что впереди у косолапых целый месяц сна. А вот остальные обитатели вольера: лисы, песцы, волки и другие с нетерпением ждут весны.

До календарной весны еще почти целый месяц. От длительных морозов устали не только люди, но и животные. Поэтому вот в такие солнечные дни чувствуется большее оживление. Животные активничают, а птицы заливаются трелью.

«Я и мой друг, мой песик, частенько тут прогуливаемся с большим удовольствием. Я, например, очень рад, что есть такой уголок на самом деле, животные. И народу стало больше. На самом деле я здесь живу давно. Хорошо очень обустроили этот уголок»,- говорит посетитель Ильдар Сибаев.

В целом, эту снежную и морозную зиму все животные пережили спокойно. В холодное время года большое значение имеет питание. Поэтому в зимнем рационе порции побольше. В меню ежедневно мясо и рыба.

«За день на одно животное, уходит где -то 400 грамм мяса и 200 грамм рыбы. То есть, если брать рысь или волк, то там рацион увеличивается, в 2 килограмма. И поэтому мы смотрим, если животное съело полностью, мы докармливаем», - рассказал рабочий по уходу за животными МУП «Горзеленхоз» Радик Шакиров.

Так что, даже в самые морозные дни в вольере «Горзеленхоза» жизнь течет своим чередом. Главная интрига для рабочих в это время года - принесли ли медведи потомство? Это станет известно, когда косолапые выйдут из зимней спячки.

9 февраля