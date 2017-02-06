В Уфе из снега вылепили Ждуна

7 февраля

Фигуру популярного интернет-мема по имени Ждун жители Уфы вылепили из снега. Фото опубликовано в социальных сетях.Ждун сидит на скамейке в одном из столичных дворов. Он полюбился детворе, которая фотографируется рядом с ним. Отметим, что Ждун – это придуманный 26-летней художницей из Голландии Маргрит ванн Брифорт герой. Его скульптура размещена в одной из европейских больниц и символизирует посетителей поликлиники, терпеливо ждущих своей очереди у дверей врача. В России Ждун стал набирать популярность после того, как в сети интернет появились многочисленные демотиваторы с надписями «Я куда-то нажала и все исчезло», «Пресс-релиз получили? Когда опубликуете?», «Первый день на работе. А что тут надо делать» и многими другими.