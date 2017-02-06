В Уфе из снега вылепили Ждуна

Фигуру популярного интернет-мема по имени Ждун жители Уфы вылепили из снега. Фото опубликовано в социальных сетях.
Ждун сидит на скамейке в одном из столичных дворов. Он полюбился детворе,
которая фотографируется рядом с ним. Отметим, что Ждун – это придуманный
26-летней художницей из Голландии Маргрит ванн Брифорт герой. Его скульптура
размещена в одной из европейских больниц и символизирует посетителей
поликлиники, терпеливо ждущих своей очереди у дверей врача. В России Ждун стал
набирать популярность после того, как в сети интернет появились многочисленные
демотиваторы с надписями «Я куда-то нажала и все исчезло», «Пресс-релиз
получили? Когда опубликуете?», «Первый день на работе. А что тут надо делать» и
многими другими.