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В Уфе из снега вылепили Ждуна

В Уфе из снега вылепили Ждуна
Фигуру популярного интернет-мема по имени Ждун жители Уфы вылепили из снега. Фото опубликовано в социальных сетях.

Ждун сидит на скамейке в одном из столичных дворов. Он полюбился детворе, которая фотографируется рядом с ним. Отметим, что Ждун – это придуманный 26-летней художницей из Голландии Маргрит ванн Брифорт герой. Его скульптура размещена в одной из европейских больниц и символизирует посетителей поликлиники, терпеливо ждущих своей очереди у дверей врача. В России Ждун стал набирать популярность после того, как в сети интернет появились многочисленные демотиваторы с надписями «Я куда-то нажала и все исчезло», «Пресс-релиз получили? Когда опубликуете?», «Первый день на работе. А что тут надо делать» и многими другими.

Автор: Екатерина Тимиряева
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