В Уфе из-за пожара эвакуировали 10 человек

Утром в Уфе по улице Владивостокской 11/1 произошло возгорание. Благодаря быстрой реакции очевидцев и сотрудников МЧС, жертв удалось избежать.

«На момент прибытия пожарных подразделений установлено, что происходит горение домашнего имущества на балконе. Существует угроза распространения пожара в квартиру. На месте работали 7 единиц техники и 17 человек личного состава МЧС. Пожарными ПЧ-8 ФГКУ «22 отряд ФПС по Республике Башкортостан» из горящей квартиры спасено и передано бригаде скорой медицинской помощи 2 человека. Из зоны воздействия опасных факторов пожара по лестничным клеткам эвакуировано 10 человек», - сообщает начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по РБ Елена Мавлютова.





В результате происшествия огнем поврежден балкон, стены в квартире закопчены. На месте работает дознаватель, причина возгорания устанавливается. Напомним, за последние сутки на территории Башкортостана произошло 17 пожаров. К счастью, обошлось без жертв.







Анастасия Платонова

фото "Уфа1.ру"

25 августа