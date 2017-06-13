В Уфе изобретатели создали один из самых экономичных автомобилей в мире

Не так давно команда студентов-инженеров УГАТУ вернулась с Международных соревнований «шЭл Эко мАрафон».

Трудно поверить, но этот болид, весом всего 44 килограмма, проехал пол Европы, чтобы выступить на международном соревновании ShellEco Marathon. Его суть - построить экологичный болид и проехать на одном литре топлива максимальное количество километров. Кропотливая полугодовая работа принесла результат - уфимская команда Racing Team получила специальный приз – «За волю к победе».

«Первый проект у нас был создание электромотоцикла, с которым мы в прошлом году на международных соревнованиях заняли второе место, это было в Барселоне, после этого успеха нашего команда наша еще прибавилась, то есть этот успех разрекламировал нас очередной раз, к нам пришли еще ребята, и вот в этом году мы съездили в Лондон и заняли там награду за стойкость духа», - говорит руководитель команды УГАТУ«Racing team» Тимур Разяпов.

Корпус болида, двигатель и его вспомогательные системы не имеют аналогов во всем мире. Собрать воедино и заставить конструкцию работать - большое достижение, говорят изобретатели.

Конструкция болида предельно проста: корпус сделан из сверхлёгкого углепластика, на задней части машины находятся самое главное: двигатель, топливный насос, сделанный из бутылки. Но самое главное находятся здесь: эта синяя жидкость – этанол, технический спирт. На таком вот минимальном объёме этот болид проехал 133 километра.

В постройке болида молодым конструкторам помогали опытные наставники.

«В условиях жесточайшего дефицита времени, у нас всегда не хватало средств, ребята сумели сделать хороший болид, сумели достойно выступить и для не столь важно, что они привезли приз, хотя это здорово, что ребята побеждают, важно то, что они выполнили все технические нормы, прошли все технические инспекции проявили себя как настоящие инженеры», - похвалил ребят доктор технических наук, профессор Рустэм Еникеев.

На трассе машина и пилот должны стать единым механизмом. Кроме того, человек за рулем должен быть выносливым - практически как космонавт.

«По сравнению с обычной машиной, здесь достаточно неудобно, потому что посадка такая, получается, полулежа, и шея находится согнутом состоянии. Также у нас черный корпус болида, в это время в Лондоне была у нас температура 30 градусов, и было достаточно жарко», - заключил пилот болида Михаил Капитонов.

На следующий год ребята хотят повторить свой триумф, но уже вернутся с победой: студенты технического университета, готовят новый проект. Какой именно пока остается в секрете.

Айбулат Юламанов

13 июня