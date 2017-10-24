В Уфе кадеты приняли участие в эстафете

В октябре по традиции в честь годовщины со дня основания военно-морского флота России, на площади перед Городским культурно-досуговым центром проходит спортивное, военно-патриотическое мероприятие для учащихся кадетских классов военно-патриотического кадетского центра морской пехоты «Витязь-Юниор». Этот год не стал исключением.

В военизированной эстафете, приняли участие кадеты - «морпехи» из школ №56 и 78 Калининского района. Юноши и девушки собирали и разбирали на скорость автомат Калашникова, бросали спасательный круг, оказывали первую медицинскую помощь раненому и эвакуировали его в безопасное место, а так же вязали морские узлы. Завершилось мероприятие строевым смотром кадетских учебных подразделений и торжественным маршем учащихся. В нынешнем году открылся военно-патриотический Центр морской пехоты «Витязь-юниор». В ноябре текущего года организацией "Витязь" открываются еще два кадетских класса, которые так же войдут в кадетский Центр района.





«Несмотря на погоду, настроение у всех боевое и как вы уже знаете, победила школа №56, поздравляем также всех жителей с данной датой», - отметил руководитель военно-патриотического клуба «Витязь» Олег Галин.

24 октября