В Уфе Калининский район отмечает юбилей

Калининский район Уфы отмечает сегодня свой юбилей. Концерт, посвященный его 65-летию, прошел в «ДК Машиностроителей»

В честь 65-летия Калининского района Уфы - праздничный концерт. Лучшим местным жителям вручают благодарственные письма и почетные грамоты. Как отметил глава администрации Уфы Ирек Ялалов, к следующему юбилею Калининский район будет не узнать.

«Современный Калининский район-это традиции, помноженные на трудолюбие горожан, которые сегодня могут по достоинству гордиться своими достижениями. Хочу еще раз отметить, что администрация города окажет максимальное содействие администрации района, Вам жителям. Для того чтобы в ближайшие 5 лет вы значимо почувствовали как район будет меняться еще быстрее. И станет еще краше и лучше», - сказал глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

Современный Калининский район появился после того, как город разделили Черниковск. Он имеет богатую трудовую биографию. Это один из первенцев индустриализации республики. Именно здесь в 30-х годах прошлого века началось широкое строительство промышленной инфраструктуры, в том числе и Уфимского моторного завода, ставшего настоящей гордостью не только района и республики, но и всей страны. История Калининского района - гордость всей республики.

«В годы войны в советском союзе было выпущено 137000 боевых самолетов, из которых более трети летали с уфимскими моторами. Калининский район с расположенными на его территории мощными объектами энергетики, крупнейшим центром авиационной промышленности Башкортостана. По-прежнему остается одной из важных составляющих индустриальной мощи Башкортостана», - говорит руководитель администрации главы РБ Владимир Нагорный.

В честь юбилея для всех гостей была организована выставка производственных достижений Калининского района. А это 210 крупных и средних предприятий.

Дамир Вахитов

18 мая