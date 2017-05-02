В Уфе ко Дню Победы улицы украсят цветы

Миллион цветов украсит улицы Уфы к девятому мая. В теплицах уже подготовлены полторы тысячи вазонов с петуниями, бархатцами, сальвией и виолой.

Эти петунии цветовод Венера Латыева начала выращивать еще в марте-месяце. И сейчас готовую рассаду она высадила в полторы тысячи таких вазонов. А чтобы клумбы все лето радовали горожан пышным цветением, женщина использует свои хитрости.

«Мы ее прищипываем, вот макушки убираем, таким образом. Макушки убирали, и она даст отличные боковые побеги. И получится вот такие побеги, грунта практически не видно», - говорит цветовод Венера Латыева.

Уже к 9 мая цветники будут украшать улицы и парки по всему городу. Значительную долю среди сортов цветущих растений занимают, конечно же, петунии.

«Сейчас в основном все спрашивают петунии, поэтому мы выращиваем половину - вот один миллион - из них 500 тысяч петунии. Выращиваем разные расцветки», - рассказывает агроном Рамзия Шамсутдинова.

И это - только в мае. В течение же всего лета в Уфе растений высадят в несколько раз больше. Как утверждают коммунальщики, к сожалению, цветники часто подвергаются актам вандализма. К примеру, в прошлом году с клумб украли порядка 70 тысяч цветов.

«Цветы тоже подвергаются негативным моментам, выкапываются, просто напросто портятся эти кашпо. Я, пользуясь, случаем, хотел бы обратиться к горожанам: ну все, что делается - для вас это красота делается для вас, относитесь бережнее, пожалуйста», - заключил заместитель начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Уфы Рауль Клызбаев.

Ежегодно на улицах Уфы высаживают по несколько миллионов растений. Этот год - не исключение. Уже в ближайшие выходные уфимцы и гости столицы смогут любоваться первыми цветами.

2 мая