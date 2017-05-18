В Уфе количество автомобилей увеличилась в два раза за 15 лет

В Уфе зарегистрировано почти полмиллиона автомобилей. За последние 15 лет их количество увеличилось в 2 раза. Такие данные сегодня озвучили в городской администрации на оперативном совещании.

За последние несколько лет количество машин в среднем увеличивается на 1,5%. При дальнейшем планировании развития города этот показатель необходимо учитывать, отметили в мэрии. В 2015 началась разработка транспортной стратегии. В её рамках планируется создание специальной структуры, которая будет управлять дорожным движением.

14 февраля