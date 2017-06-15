В Уфе красота требует жертв

В нашу редакцию обратились сотрудники одного из Центров обучения косметологическим услугам. Их учебный класс постоянно подтапливает из-за засора канализации.

Подтопления в офисном помещении по адресу проспект октября 40 происходят регулярно. В помещении стоит запах канализации. Стены не успевают высохнуть и уже требуют ремонта. Порой работники офиса не успевают даже убрать последствия потопа полностью.

«Буквально на прошлой неделе, уборщица уже убрала, класс помыла и пошла вода потоком. Воду отчерпали. Ушли домой. Закрыли центр, утром приходим у нас вода стояла по плинтус», - говорит Управляющая офисного помещения Татьяна Емельянова.

Сотрудники ЖЭУ стабильно устраняют подтопления. Система отвода канализации дома в порядке. Проблема в засорении колодцев, откачкой и очисткой которых занимается «Уфаводоканал», сообщили в ЖЭУ №15.

«Это в обязанности ЖЭУ не входит. Ввод до колодца все чисто, все нормально у нас. Это канализация общая. Городской канализации засор. Не наш. Мы из-за того что не приезжает «Водоканал», вынуждены были вот эти водоканальские колодцы почистить своими силами. Почистили. Воду закрыли и устранили. Своими силами», - сказал директор ЖЭУ №15 Гаян Нургалиев.

Дозвониться до представителя «Уфаводоканала» нам пока не удалось. Надеемся, что мы получим комментарий завтра.

На данный момент локальная проблема устранена, тем не менее, опасность очередного подтопления остается. Собственник офисного помещения намерен добиться проектного изменения, чтобы перевести канализационный слив в другой колодец.

Дамир Вахитов

15 июня