В Уфе курсанты МВД провели тактические учения

Сегодня днем в Уфе преступники напали на дежурную часть одного из столичных РУВД. Еще одна вооруженная группа в это же время попыталась совершить взрыв в пассажирском автобусе. К счастью, это всего лишь легенда, по которой курсанты МВД провели тактические учения. Будущие полицейские отрабатывали элементы командного взаимодействия.

Сигнал тревоги поступает в дежурную часть ровно в 11 утра. Напали на отдел полиции. Командир отдает приказ получить оружие и занять круговую оборону в помещении. С этого момента начинается отсчет времени - насколько быстро и оперативно отряд курсантов МВД будет приведен в боевую готовность.

Другая вооруженная группа курсантов МВД в полной экипировке должна обеспечить охрану здания снаружи. Действуют быстро и четко. Ведь в случае реального нападения каждая секунда дорога. Стоит отметить, что при выполнении норматива никаких поблажек.

«В нашей службе, ни у девушек, ни у парней нет поблажек, у нас у девушек разве что форма покрасивее, да и мы красивее», - говорит курсант 4 курса Гульгина Шафикова.

На соседней площадке курсанты отбивают атаку злоумышленников из транспорта. Условия максимально приближены к боевым. Ведь некоторые из ребят по окончанию учебы отправятся в горячие точки.

Учения курсантов идут четыре недели. За это время будущие полицейские должны выполнить сложные боевые задачи, освоить владение оружием и ориентироваться в непростых ситуациях.

«По времени мы должны выдвинуться за 10-15 секунд и занять свои боевые направления», - рассказывает курсант 4 курса Максим Слобожанин.

По словам полицейских, учения - это не только завершающий этап обучения в школе МВД, но и способ контроля - насколько курсанты способны выполнять поставленные задачи.

Вот это стандартное обмундирование курсанта МВД, которое используется при пресечении массовых беспорядков, сюда входят налокотники, наколенники, защитный шлем, палка резиновая и алюминиевый щит, мы решили на себе испытать - каково это отражать нападение от хулиганов. Ощущения вообще непередаваемые, чувствовались все удары, но и чувствовался командный дух, хулиганам вряд ли удастся пробить такую стену.

Под таким натиском отступят зачинщики любых массовых беспорядков. Стройными рядами курсанты теснят оппозиционеров - правда, вымышленных.

Стена, забор, вал. Команды необходимо выполнять быстро и чётко, в реальных ситуациях промедление чревато последствиями. Поэтому, чтобы враг не прошёл, действия должны быть доведены до автоматизма.

«Мы должны подготовить специалистов для органов внутренних дел, которые обладают всем объемом знаний, умений и навыков, компетенций, как для выполнения своих специфических задач в обычных условиях, так и при возникновении чрезвычайных обстоятельств и ситуаций», - рассказал заместитель начальника кафедры огневой и тактико-специальной подготовки уфимского ЮИ МВД России Алексей Назаров.

За выполнением заданий следит команда судей, состоящая как из преподавателей, так и из полицейских. По их оценкам учения прошли на твердую пятерку.

«Мы начинаем с азов и в течении рабочего дня мы доходим до отличных результатов, ребятам, во-первых, нравится, работают с желанием, с огоньком, потеют, много воды с них выходит, это все - таки занятия на улице, не в классах с учебниками, читать и зубрить, а здесь можно и с товарищами почувствовать плечо рядом стоящего сотрудника», - заключил преподаватель кафедры огневой и тактико-специальной подготовки уфимского ЮИ МВД России Алексей Ошеев.

После подобных учений курсанты смело могут приступать к реальной службе. Впрочем, так оно и произойдет. Через год эти юные полицейские пополнят ряды сотрудников МВД.

25 мая