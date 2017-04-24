В Уфе Лейле Салих нужна помощь

Известной уфимской писательнице, журналисту и поэтессе Лейле Салих требуется помощь. У нее обнаружили рак в запущенной стадии. Женщине необходимо дорогостоящее лечение в клинике США. Лейла Салих и ее родные просят уфимцев помочь собрать деньги на химиотерапию.

«Давным-давно на горизонте детства, когда меня гоняли петухи, звезды улыбнулись и появились первые стихи», - читает стихи поэтесса, писательница Лейла Салих.

Эти стихи известная поэтесса и писательница Башкортостана прочитала в эфире телеканала «Вся Уфа» в программе «Утро в столице» в сентябре прошлого года. Всего через полгода во время путешествия в Соединенных штатах Америки она почувствовала недомогание и обратилась к врачам.

«Две недели назад Рахматуллиной Лейле Салихьяновне диагностировали рак молочной железы третьей степени. Сейчас она находится в Америке в Лос-Анджелесе», - говорит дочь Лейлы Салих Карина Тарасова.

Писательница и поэтесса Башкортостана известная для общественности как Лейла Салих пишет стихи с детства. В ее творческом багаже десятки произведений для детей и взрослых. Кроме того, Лейла Салихьяновна сочиняет музыку и исполняет свои песни. А сейчас женщина оказалась один на один со смертельным недугом.

«Врачи в Америке не разрешают ей лететь обратно в Россию, сказав, что на это уже нет времени и нужна срочная операция на месте. Она очень много сделала для республики в творческом плане. Я очень прошу помощи. Ведь мама нужна в любом возрасте. Спасибо», - продолжает Карина Тарасова.

По словам дочери писательницы Карины, на данный момент врачи проводят обследование и делают все возможное, чтобы облегчить страдания Лейлы Салих. В ближайшее время ей предстоит дорогостоящее лечение в клинике США. Родственники поэтессы просят неравнодушных помочь ей вылечиться. Деньги нужно собрать в кратчайшие сроки, поэтому каждая копейка ценна. Денежные средства можно направлять на карту «Сбербанка России», номер которой вы ведете на экранах, на имя Лэйлы Рахматуллиной и ее дочери Карины Тарасовой. Возможно, именно с вашей помощью Лейла Салих будет здорова и продолжит заниматься творчеством.

24 апреля