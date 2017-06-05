В Уфе Лиза Гайфуллина просит о помощи

Неврологические болезни - бич 21 века. По разным данным, диагноз ДЦП в стране поставлен примерно 100 тысячам детей в возрасте до 18 лет. Этим недугом страдает и уфимка Лиза Гайфуллина. Ежедневно она вместе с мамой делает специальные упражнения, чтобы болезнь окончательно не сковала тело девочки. А каждый курс реабилитации обходится больше 100 000 рублей.

15-летняя Лиза Гайфуллина практически не может управлять своими же руками и ногами, части тела совершают произвольные движения. Девочка страдает сложной формой детского церебрального паралича, который сначала врачи не заметили.

«Родилась она в принципе вроде все нормально, и выписали на 5 сутки. Но через 1,5 месяца у нее обнаружили опухоль на сосцевидной мышце справа. Экстренно направили в РДКБ, чтобы прооперировать. Удалить эту опухоль», - рассказывает мать Елизаветы Гайфуллиной Альфия Гайфуллина.

После операции, в 4-месячном возрасте у малышки стали проявляться тревожные симптомы - у Лизы тряслись руки, запрокидывалась голова, и закатывались глаза. Неврологи сошлись в диагнозе – ДЦП

«Я ее таскала, из нее делала самолетик, делала, как-то поднять ей голову, что - то делать. Вертикализировать ее не разрешали, но ее неугомонность. Характера, духа. Она хотела ходить, ставили на ноги», - продолжает Альфия Гайфуллина.

Жизненно необходимые упражнения мама вместе с дочкой делают ежедневно. Уже 15 лет.

Лежа Лизе хоть немного, но удается управлять мышцами, а вертикальном положении - практически нет. Из-за ДЦП и развившегося сколиоза девочка не может держать спину. Каждый год мать Лизы Альфия Гайфуллина приобретает в Санкт- Петербурге специальный корсет, чтобы девочка могла хотя бы стоять.

«Во - первых ее гиперкинез они меньше сразу уменьшилось. Она собралась и вот этот разброс ее в разные стороны. Одели корсет, и тут же Чудо!», - говорит мать Елизаветы Гайфуллиной Альфия Гайфуллина.

На ноги дочери Альфия обязательно надевает специальную ортопедическую обувь. Шаг за шагом при помощи специального вертикализатора Лиза учится ходить по квартире.

Для того, чтобы облегчить боли в теле, уменьшить тонус в мышцах и научиться выполнять обычные действия, как все люди, Лизе приходится ежегодно лечиться в медицинском центре в Челябинске. Один курс обходится семье в 115 тысяч рублей. Если удастся собрать эту сумму, то уже в июле Лиза сможет отправиться на реабилитацию.

«Это наша единственный так скажем Мекка. Помогает, у нее сразу пошла подвижка, мы начали руки у нас нерабочие, левая вообще никакая правая - немножко. А вот 1 курс прошли мы тут же начали. Она начала катать колеса», - заключила мать Елизаветы Гайфуллиной Альфия Гайфуллина.

Сдаваться Альфия Гайфуллина не собирается. Говорит, что если не предпринимать решительных действия, болезнь может сковать тело Лизы навечно.

Карта Сбербанка на имя Альфии Минвалеевны Гайфуллиной:

4276806039357594.





Номер телефона:



89174470268.







5 июня