В Уфе люди начали подготовку к половодью

Предстоящее половодье не должно стать неприятной неожиданностью и для жителей микрорайона Нижегородка. Тем не менее, наученные горьким опытом люди уже сегодня держат наготове деньги и документы, чтобы в случае необходимости экстренно покинуть свои жилища.

Достать все что внизу и убрать повыше - главный девиз жителей Нижегородки во время весеннего половодья. Аухат Насретдинов уже и не удивляется когда большая вода приходит в его дом. Говорит, что как только начинает таять снег, всё вокруг превращается в озеро. А последствия паводка в первую очередь сказываются на фундаменте домов.

«Годами собранное хозяйство приходит в негодность уже, по новой все это восстанавливать надо, ощущение не из приятных. Ну, если уж паводок по всей стране, что сделаешь», - говорит житель микрорайона Нижегородка Аухат Насретдинов.

Паводок может прийти неожиданно. Из-за плюсовой температуры снег тает быстрее и «большая вода» буквально за несколько часов способна затопить все в округе. Об этом знает Аниса Хазиева. Ее дом находится в нескольких метрах от озера Долгое.

«Все дома вот эти плавают в воде, баня-труба только торчит, кто может на лодке спасается, как говорится, другие на крышах охраняют. Там же вода бушует, прямо через ворота, через огромные ворота бушует вода, и идти некуда и дом продать», - рассказывает житель микрорайона Нижегородка Аниса Хазиева.

В этом году бороться с паводком намерены и священнослужители. В микрорайоне Нижегородка в мечети Мунира будут оповещать о приходе большой воды. Кроме того там же расположится один из пунктов временного размещения. Как отмечают эксперты, вода прибывает планомерно, но вот спасатели излишних иллюзий не питают. В зоны возможного подтопления попадают более двух сотен подворий.

20 апреля