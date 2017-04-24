В Уфе мальчик спас тонущего мужчину

12-летний мальчик спас тонущего мужчину. Сам Егор Мартынов героем себя не считает. О подвиге юного храбреца никто бы и не узнал, если не мама. Про случившееся классный руководитель и собственно мы узнали именно от нее.

Уроки закончились, одноклассники разошлись по домам, и только сейчас классный руководитель Егора узнала о его героическом поступке. Сам школьник весь день умалчивал о подвиге. Все потому, что подвигом случившееся он и не считает. Для учительницы это - повод ещё больше гордиться своим подопечным. Скромность, конечно, украшает, но рассказать о произошедшем надо было еще во время классного часа, считает Эльза Мансуровна.

Тот страшный инцидент произошел здесь, на этом скользком месте около озера. Незадолго до случившегося Егор гостил у родственников в соседнем доме. Тонущего мужчину он увидел из окна, и сразу же побежал на помощь. Так бы поступил каждый, уверен мальчик.

Застать 55-летнего мужчину дома нам не удалось. Но, насколько нам известно, сейчас его здоровью ничего не угрожает. Судя по рассказам свидетелей, у него случился приступ эпилепсии.

Храбрость в юном герое развил спорт, говорит мама. Уже год мальчик занимается греко-римкой борьбой.

Сейчас главное управление МЧС России по республике готовит ходатайство, чтобы представить Егора Мартынова к ведомственной награде. Но главное для мальчика не это, а спасенная жизнь человека, говорит герой.



Гульнара Ситдикова

24 апреля