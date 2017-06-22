В Уфе малолетний ребенок получил травмы во время игры на детской площадке

Мальчик упал со сломанного мостика. Как сообщили в пресс-службе столичной администрации, доски конструкции выломали неизвестные. В ситуации сейчас разбираются следователи.

«В результате мониторинга средств массовой информации выявлено, что на одном из новостных порталов в сети Интернет опубликована информация о том, что несовершеннолетний ребенок травмировался на мостике детского городка во дворе дома №26 по ул. Вологодской в городе Уфе. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По результатам этой проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», - сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по РБ Светлана Абрамова.